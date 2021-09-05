新盤UPDATES：一手樓兩日售逾570伙　按周大升6成

多個新盤於周六、日展開銷售，期內市場錄得超過570宗一手成交，較對上一周大增約六成。一手銷情熾熱，有新界區新盤於周日(5日)加價加推。

●Wetland Seasons Bay第1期加推123伙

價單資料，新一批單位實用面積271至557方呎，扣除最高17.5%折扣，折實售價約448.53萬至930.9萬港元，呎價14,215至19,180元。入場單位為第5B座1樓B7單位，實用面積271方呎，開放式間隔，折實呎價16,551元。

集團副董事總經理雷霆表示，新價單的單位樓層、景觀及座向更佳，同時包含19伙最優質的特色戶，故屬原價加推。項目經過3輪銷售後，套現超過60億元。項目有機會於下周末推盡餘下單位進行尾輪推售，涉及約250個單位。

新地代理總經理胡致遠指出，以定價計算，價單第7號的單位市值接近10億元。而昨日第3輪銷售當中，其中以價單形式推售的285伙，最高價為3B座G樓C1單位，成交價1,040.17萬元。至於15伙招標單位中，最高售價單位為別墅WV6的5至6樓A複式單位，做價達1,768萬元，為項目迄今最高價成交。

●恒地旗下多個樓盤合共售6伙

屯門青山公路青山灣段帝御‧金灣亦售出2伙，包括第5座5樓9室，實用面積406方呎，兩房間隔，以665.04萬元售出，呎價約16,380元。另一個售出單位為第5座3樓09室，實用面積406方呎，兩房間隔，成交價667.96萬元，呎價約16,452元。

另外，屯門帝御‧嵐天售出2伙，包括第7座16樓2室，實用面積326方呎，一房間隔，以582.8萬元沽出，呎價約17,877元。

●信置旗下樓盤單日沽11伙 套現逾1.28億元

維港滙I及維港滙II亦分別錄2及1宗成交，其中維港滙II第2座19樓A單位，實用面積1,001方呎，以3,090萬元成交，30,869元。

此外，觀塘凱滙也售出1伙，單位為5座49樓A室，實用面積962方呎，以2,454.5萬元售出，呎價約25,515元。