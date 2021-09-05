新盤UPDATES：一手樓兩日售逾570伙 按周大升6成
2021年09月05日 21:13
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多個新盤於周六、日展開銷售，期內市場錄得超過570宗一手成交，較對上一周大增約六成。一手銷情熾熱，有新界區新盤於周日(5日)加價加推。
●Wetland Seasons Bay第1期加推123伙
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第1期，周六(4日)進行第3輪銷售合共300伙即日沽清，發展商周日(5日)乘勢加推價單第7號，涉及123個單位，折實平均呎價約15,975元，較價單第6號加價約3%。
價單資料，新一批單位實用面積271至557方呎，扣除最高17.5%折扣，折實售價約448.53萬至930.9萬港元，呎價14,215至19,180元。入場單位為第5B座1樓B7單位，實用面積271方呎，開放式間隔，折實呎價16,551元。
集團副董事總經理雷霆表示，新價單的單位樓層、景觀及座向更佳，同時包含19伙最優質的特色戶，故屬原價加推。項目經過3輪銷售後，套現超過60億元。項目有機會於下周末推盡餘下單位進行尾輪推售，涉及約250個單位。
新地代理總經理胡致遠指出，以定價計算，價單第7號的單位市值接近10億元。而昨日第3輪銷售當中，其中以價單形式推售的285伙，最高價為3B座G樓C1單位，成交價1,040.17萬元。至於15伙招標單位中，最高售價單位為別墅WV6的5至6樓A複式單位，做價達1,768萬元，為項目迄今最高價成交。
●恒地旗下多個樓盤合共售6伙
恒基地產(00012)系內多個樓盤於周日(5日)合共錄6宗成交。其中啟德THE HENLEY III沽出第3B座9樓D室，實用面積356方呎，為一房間隔，以898.03萬元售出，呎價約25,226元。至於紅磡啟岸售出26樓B8單位，實用面積425方呎，兩房一套間隔，以1,095.63萬元沽出，呎價約25,780元。
屯門青山公路青山灣段帝御‧金灣亦售出2伙，包括第5座5樓9室，實用面積406方呎，兩房間隔，以665.04萬元售出，呎價約16,380元。另一個售出單位為第5座3樓09室，實用面積406方呎，兩房間隔，成交價667.96萬元，呎價約16,452元。
另外，屯門帝御‧嵐天售出2伙，包括第7座16樓2室，實用面積326方呎，一房間隔，以582.8萬元沽出，呎價約17,877元。
●信置旗下樓盤單日沽11伙 套現逾1.28億元
信和置業(00083)旗下項目於周日(5日)沽出11伙，套現逾1.28億港元。其中與會德豐地產等合共5大發展商合作的西南九龍維港滙III單日售出5伙，最高售價為1B座9樓G室，實用面積331方呎，成交價896.4萬元，呎價約27,082元。
維港滙I及維港滙II亦分別錄2及1宗成交，其中維港滙II第2座19樓A單位，實用面積1,001方呎，以3,090萬元成交，30,869元。
此外，觀塘凱滙也售出1伙，單位為5座49樓A室，實用面積962方呎，以2,454.5萬元售出，呎價約25,515元。