壹傳媒資金鏈面臨斷裂　勢賤賣《台蘋》

壹傳媒最新表示，有序清盤將最符合股東、債權人、僱員和其他相關者的最大利益，同時披露已有多方表示有興趣收購《蘋果日報》在台灣的業務（下稱《台蘋》）。事實上，早有分析指出，該公司將在短期內公布有關結果，一旦落實，整間在香港上市的壹傳媒稱得上再無主要業務可言。

台媒早前報道，在今年7、8月，《台蘋》的潛在買家從原來只有2、3個，增至5、6個，消息指出售方案已於周三(1日)截標，預計本月底前會完成交易，否則將面臨資金鏈斷裂。據悉，《台蘋》是以品牌授權、切割業務的方式處理台灣業務，市傳除了包括寶佳集團在內的「金主合購團」、當地醫療美容集團愛爾麗之外，還有其他買家出現，其中一組以台灣有線電視公司中嘉數位董事長郭冠群為首，另有多間媒體的老闆。

報道指，中嘉在入標前已告知多名股東，「中嘉方面是直接與香港蘋果方面接洽，但可能不會以『中嘉』的名義出資」。據報郭冠群也是受人所託，評估購買《台蘋》的可能性，指有親綠營人士擔心《台蘋》落入親大陸或特定企業手上，故找上郭協商，幫忙尋找資金。但台媒向中嘉求證時，公司及郭冠群均否認。

出價方面，消息人士透露寶佳代表出價2.5億元新台幣(約7,100萬港元)，中嘉出價1.3億元新台幣(約3,700萬港元)，愛爾麗疑到最後一刻仍未出價。由於新買家都不願接收《台蘋》的人事包袱，要其先自行解決，故《台蘋》早前才大規模裁員。在今年4月，市場曾傳出相關業務的價值介乎8億至12億元新台幣，意味目前的潛在買家出手甚低。

值得留意的是，據報在8月31日的內部會議上，該公司曾討論若這次無法賣盤，恐最快10月清盤解散。