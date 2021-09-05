【不倒樓價？】七成半大屋苑估價升　新都城按月漲3.3%

大：七成半大屋苑估價升

小：新都城按月漲3.3% 低層戶首破9球

主要二手屋苑樓價指數於上月創出歷史高位，銀行估價亦緊隨向上。本網追蹤20個大型項目的單位，佔七成半的估價於過去一個月上揚，並以將軍澳新都城單位估價按月升約3.3%的走勢最好。其次是馬鞍山新港城及鰂魚涌太古城，分別錄約1.9%及1.7%增長。

根據滙豐銀行網上資料，該批屋苑當中有15個估價上揚，新界屋苑表現較佳，上述新都城2期2座低層單位，實用面積約538方呎，網上估價由上月初約885萬元，上升約29萬元至最新約914萬元，為該單位首次升穿「9球」關口。

中原伍錦基指出，該項目8月份錄得17宗成交，較7月的35宗減少超過一半，成交量明顯放緩。而踏入9月，屋苑暫錄兩宗成交，包括2期4座高層A室，實用面積約659方呎，以1,080萬元售出，呎價約16,388元。

美孚樓價獨跌近3%

其他屋苑估價升勢相對溫和，按月升幅均不足2%，其中新港城J座高層單位，實用面積約338方呎，本月初網上估價約733萬元，一個月上升約14萬元。世紀21奇豐莊瑞生表示，該項目於7月樓價急升，兩房單位頻錄新高價，最近升勢有放緩迹象，睇樓氣氛則轉趨活躍。

市區屋苑則以藍籌屋苑太古城表現最佳，屋苑順安閣低層單位，實用面積約580方呎，網上初步估價最新約1,107萬元，較一個月前約1,088萬元，增加約19萬元。中原莊劍嵐稱，該盤8月平均呎價約21,662元，相比7月高出約1,000元。

至於最新5個估價未錄增長屋苑，有4個按月持平，包括沙田第一城、紅磡黃埔花園、鰂魚涌康怡花園及同區南豐新邨。至於荔枝角美孚新邨成為唯一估價下挫屋苑，該盤3期百老匯街68號高層戶，實用面積約863方呎，網上估價按月下跌約2.9%，本月初報約1,301萬元。該行吳志輝指出，屋苑8月錄25宗成交，較7月大減約44.4%，面對交投放緩，放盤業主議價空間擴大到約3至5%。

代理料全年增長13%

該集團住宅部行政總裁布少明認為，銀行估價隨大市上升，升幅亦與整體樓價走勢脗合，相信今年餘下4個月樓價仍會上升約4至5%，全年將錄約13%增長。同時，相信可承做高樓按的1,000萬元以下單位會有優勢，並看好將軍澳等新界地區表現。

主要屋苑估價按月變化

單位◢最新估價（萬元）◢按月變幅（%）

新都城2期2座低層◢914◢+3.3

新港城J座高層◢733◢+1.9

太古城順安閣低層◢1,107◢+1.7

碧海藍天1座高層◢991◢+1.6

海堤灣畔2座低層◢1,071◢+1.5

麗港城18座高層◢835◢+1.3

蔚藍灣畔5座中層◢856◢+1.2

映灣園3座中層◢740◢+1.1

維港灣6座中層◢1,006◢+1.0

海怡半島2座高層◢944◢+1.0

宇晴軒2座高層◢1,038◢+0.8

淘大花園C座高層◢702◢+0.6

得寶花園頂層◢607◢+0.5

嘉湖山莊樂湖居6座高層◢638◢+0.5

綠楊新邨K座高層◢934◢+0.4

沙田第一城16座高層◢637◢無變化

黃埔花園2期16座低層◢848◢無變化

康怡花園E座中層◢899◢無變化

南豐新邨2座高層◢961◢無變化

美孚新邨3期百老匯街68號高層◢1,301◢-2.9