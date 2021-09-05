聯儲局或延收水　伍德力撐泡沫「遠得不能再遠」

美國8月就業數據意外疲弱後，經濟師認為，聯儲局幾可肯定不會於9月份宣布縮減買債。美國銀行的資金流數據更顯示，投資者正追逐滯脹交易，上周流出美債的資金升至13億美元，為2月以來的最高，反觀科技股錄得資金流入25億美元，為3月以來最多，新興市場股市亦有44億美元資金流入。美股今日假期休市。

美銀首席投資策略師Michael Hartnett表示，該行看好優質資產(主要股票)，因為在滯脹，以及財政和貨幣刺激減弱的背景下，這是最好的市場和宏觀對沖做法。不過，該行亦提到，標指今年53次創收市新高，是過去100年第5多，而從歷史上來看，股市不斷破頂之後的表現「有好有壞」，其中不乏慘淡下場，例如1929年和1987年的大冧市。

女股神伍德(Cathie Wood)則力撐泡沫「遠得不能再遠」，重申科技革命正逼近，未來5至15年將進入從未見過的增長軌跡。她指出，在2000年代科網泡沫和金融危機之後，分析員和投資組合經理投資於不在指數中的創新企業時，覺得正冒着巨大風險，許多與未來相關的創新因此沒有被反映在指數中，或只有很少的一部分，而在這前提下以顛覆性技術創業，會更有生產力。

可以預期的是，聯儲局會延遲收水決定。Cornerstone Macro合夥人兼聯儲局前經濟師Roberto Perli表示，酒店甚至零售業職位急速放慢，可被視為變種病毒對就業市場產生影響的證據，部分原本希望較快收水的官員態度可能軟化。

安聯首席經濟顧問埃利安表示，企業難於請人的問題可能出在謀職者的技能不符合企業需求等因素，再加上許多企業的輸入成本上漲、定價能力提高，都令美國經濟面臨更高的滯脹壓力。他續指，由於組成人員的結構性問題，聯邦公開市場委員會(FOMC)可能會把宣布縮減買債的時間從9月推遲到12月，代表實際採取行動的時間可能從今年延後到明年，呼籲當局應該從更平衡的角度評估風險。

本周尚有多家央行議息，其中歐洲央行將評估是否維持以顯著較快的速度買債。歐盟經濟事務專員真蒂洛尼警告，過早收緊歐元區貨幣政策會犯下「大錯」，因為主流共識是當前的通脹只是暫時現象。