美結束額外失業救濟　有利就業市場復甦？

去年，面對疫情引發的嚴重衰退，美國政府歷史性擴大了對失業人士保障，惟此舉亦被批評導致人們不願找工作，加劇市場上的勞工短缺問題。隨着額外失業救濟金本周結束，外電引述分析員和經濟師分析提早結束和一直派發額外失業救濟金的州份，指出兩者在職位增長方面表現其實差不多。

美國去年3月通過《CARES法案》，將每周失業救濟金提高了600美元，之後降至300美元，為一些一般沒有資格獲取失業救濟的人提供援助，主要受益者包括自僱人士、散工和兼職工人。美國國會去年12月和今年3月兩度延長措施，但拒絕第三度延長。有機構統計，約有900萬人將在美國勞動節前失去相關福利，另有約300萬人的每周失業救濟金將減少。

事實上，有25個州份在夏天的時候已結束了額外失業救濟金措施，其中大部分還結束了其他針對疫情的失業援助計劃，如對臨時工和自僱人士的福利。根據美國勞工部數據進行分析，在終止福利的25個州份，7月份的非農業就業人數比4月份增加了1.33%，而在其他25個州份和哥倫比亞特區則增加了1.37%。

不過，經濟師警告，不能就此判斷額外失業救濟金對就業市場沒有影響。首先，他們認為，現在評估相關影響可能是為時過早；其次，各州重啟和防疫限制可能抵銷有關福利的影響。

高盛經濟師在調整年齡、性別、婚姻、教育、家庭收入、行業和受訪者現時或之前工作的職業後，分析了7月就業報告中的工人行為，發現有明確證據表明，福利結束令失業人士的就業率提高了。該行預期，如果所有州份都結束了福利，7月份的職位增長應增加40萬個，又預期本月全國性削減相關福利後，今年底前將帶來150萬個職位增長。

經濟師普遍認為，額外失業救濟金導致不少工人脫離勞動市場，但他們也指出了今年阻礙就業增長的其他幾個因素，包括照顧家庭、學校關閉、現有空缺與工人所在地和技能不平衡、對疫情的恐懼以及工人退休。勞動市場的復甦將取決於這些因素是緩解、逆轉抑或持續存在，惟近期變種病毒擴散令前景增添不明朗。