東方日報B1：不足30%毛利率擴　港上市公司「盈」存憂

疫情正以供應鏈瓶頸和流動性過剩誘發的物價上漲進一步衝擊實體經濟，對上市公司盈利能力構成多一重挑戰。本報翻查香港約350家上市公司近年的毛利率數據後發現，過去4年間毛利率能夠擴闊，沒有原地踏步者不足30%，議價能力有較大機會出現結構性增強的企業，可謂少之又少。歐資投行瑞信亦坦言，這場考驗持續到甚麼時間難以預料，贏家在新能源。

瑞信大中華區首席投資總監邵志銘接受訪問時表示，跟美國聯儲局相似，該行認為當前的通脹只是暫時性因素，即疫情引發的供應鏈瓶頸所致。疫情肆虐窒礙生產，尤其是晶片等零部件的供應，並不時令物流麻痹，同時間居家辦公推高電子產品需求、含矽量更高的電動車剛好此時加速普及，而旅遊限制令消費力留在本地，推高航運需求。

他相信，市場經濟下供應總會追上需求，通脹率明年未必上漲，即使內地居民消費物價指數(CPI)明年會升一個百分點至2.2%，跟美國差不多，也是處於健康水平。不過，以晶片在可見將來仍有不足，疫情亦有機會再擾亂航運，一些工業金屬也要幾年始能回復供需平衡，來自供應端的物價上漲威脅，要甚麼時候始能緩解暫時仍難以預計。

一家企業毛利率高不代表一定有盈利增長，事關營銷及研發等開支可以超額抵銷收入減去產品或服務成本後所得的毛利，可是如果毛利率近年穩中有升，有機會是對顧客和供應商議價能力明顯增強，於當前市況下理應更能「加分」。

本報翻查恒生綜合大型股、中型股及小型股指數合共接近500家成分股今年上半年，以及其2017至2020年全年的毛利率，之後撇除約150隻銀行和保險股、綜合企業、財政年度非止於12月31日、沒有披露2017年業績數據的公司作為統計基準。

之所以與2017年比較，原因是單看今年上半年毛利率按年上升可能只是從疫情復原，未必完全說明一家公司的議價能力，若與2017年全年比較仍有顯著提高，該企的產品或服務議價能力穩定、甚至有結構性改善的可能性較大，而2017年可謂中美關係急轉直下前，國際對中國經濟最樂觀的年份。

大華繼顯執行董事梁偉源評論，現時的供應鏈挑戰會對汽車等製造業板塊造成較大影響，更多體現於銷售，但由於他們佔大市比重不高，港股整體盈利不會受到太大衝擊。他看好李寧多於信玻，主要是李寧銷路前景在「國潮」下較為明朗，而後者的汽車玻璃業務也受晶片短缺的間接影響。隨着內地民眾對國貨的認同提高，他相信，國產品牌的品牌溢價有望持續提升，現階段先從負擔未算太高的消費品如體育衣履開始。

展望後市，邵志銘表示，瑞信對恒生指數和國企指數的一年目標分別為27,000點及9,500點，大市反彈至目前水平後，並無任何進一步向上的催化劑，主要是與經濟師及內地政策法律專家溝通後，擔心明年上旬中央召開「兩會」之前，政策風險還是較大，因此現階段應該只選受國策扶持的板塊，如新能源、晶片、5G及運動用品。

他指出，新能源已成中外資金的避風港，況且中美兩國齊齊推動可再生能源發電，企業為了迎合市場對推動環保的要求也增加相關開支，該板塊的盈利預測近日不斷獲上調，而平均預測市盈率約24倍，仍比恒生科技指數低，盈利前景亦更佳。他續指，子板塊較看好太陽能原材料及組件商、比風車製造商毛利較佳的風力發電股，以及擁有電池生產專長的電動車股。

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