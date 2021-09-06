周樂樂：市場或進入盈利驅動行情　關注新能源產業鏈

9月首周，A股延續8月巨額成交量。滬深兩市主要指數走勢呈現兩級分化，其中上證指數、上證50指數與滬深300指數均上漲，深成指、中小100、創業板指、科創50指數均下跌。申万一級行業來看，16行業上升12行業下跌，升幅前三分別為採掘(+7.49%)、公用事業(+6.90%)與建築裝飾(+6.60%)，跌幅前三位為電子(-4.75%)，有色金屬(-3.71%)與綜合(-3.45%)。數據上看，市場風格出現切換，資金流入低估值藍籌股，而流出熱門高估值成長板塊與受政策衝擊的板塊。需要高度謹慎高估值大升幅板塊震盪回吐的風險。

市場消息方面，8月31日中國住建部公開表示將加快完善住房制度，穩妥實施房地產長效機制，全面實施城市更新行動和鄉村建設行動，大力推動建築業轉型升級。該消息刺激大批量的中字頭的基建股、水電燃氣等公用股、環保股等大幅拉升。 9月2日有消息稱中國正在規劃西部風電與光伏大基地項目，大幅提高十四五規劃的裝機量，這是繼整縣推進分布式光伏政策之後有一重大新能源規劃。該消息刺激大批風電與光伏產業鏈的股份大幅拉升。這些消息說明了中國正式加碼推出逆周期調控的政策來對沖經濟下滑的風險。

中國與美國的8月製造業PMI數據均出現回落。面臨經濟存在下滑風險，現在美國9月份正式實施3.5萬億美元基建投資。美聯儲面對高通脹仍表示距離加息仍很「漫長」，反映了美聯儲短期有縮減QE規模的壓力，但為了支持美國基建計劃與穩定資本市場，不會有過於激進的行動。預計中國也會將會推出大基建投資計劃，9月份相關政策將陸續出台，利好於政策受益且低估值的股份，尤其是環保、光伏與風電等相關企業。

另外，國家公布將成立北京證券交易所，國家明確強化落實新三板改革與貫徹專精特新概念，有助於解決實體經濟融資難的困局。認為北京交易所成立，能讓更多 「專精特新」的企業能夠上市融資發展，同時，國內限制房地產與反壟斷之後，市場充裕的流動性需要配置更多受益於國家政策扶持資產標的。此外，券商作為專業投資與融資服務機構將受益。

綜合來看，市場在金融與經濟維穩的情況下，A股整體走勢趨穩，但需要謹慎行業結構與風格切換帶來劇烈波動。市場風格方面，出現了由8月的「估值驅動」轉換為「盈利驅動」的行情，中報利潤良好且估值較低的方向有望迎來補漲。同時，市場較明確的投資方向是中國經濟的產業升級，繼續支持碳中和與卡脖子產業重點關注新能源基建與國企改革，如：光伏、風電等產業鏈中漲幅不大的細分板塊，如：輸變電、建造服務、設備、能源管理等，尤其涉及「專精特新」的企業。

勝利證券副首席運營官 周樂樂