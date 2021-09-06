道指期偏軟 比特幣升破5.1萬美元
2021年09月06日 07:54
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●美匯指數報92.1；港匯見7.7715；離岸人民幣(CNH)報6.4355；美元兌日圓處109.73；歐元企1.1886，英鎊見1.3861。金價報1,830美元。布油跌至72.18美元，紐油見68.89美元。比特幣漲至5.16萬美元水平。道指期貨下跌。美股周一(6日)假期休市。
●納指上周五(3日)再創收市新高。道指收報35,369點，跌74點或0.21%；標指收報4,535點，跌1點或0.03%；納指收報15,363點，升32點或0.21%。 https://bit.ly/38L9itr
●美國8月非農就業職位按月增長23.5萬個，遠低於市場預期的72.5萬及7月份修正後的增幅105.3萬。同月失業率為5.2%，按月回落0.2個百分點，符合預期。
●美結束額外失業救濟，有利就業市場復甦？ https://bit.ly/3zNgSzT
●聯儲局或延收水，伍德力撐泡沫「遠得不能再遠」。 https://bit.ly/2WW1mTL
●港股ADR指數上周五收報25,904點，升3點。
●即月恒生指數夜期上周五收報25,880點，升36點，低水22點，成交12,649張。
●紐約期油上周五曾觸及70美元，惟收市跌至每桶69.29美元，跌70美仙；布蘭特期油收報每桶72.61美元，跌42美仙。
●紐約12月期金上周五收報每安士1,833.7美元，升22.2美元或1.2%，全周累升0.8%。
●英國富時100指數上周五收報7,138點，跌25點或0.36%；法國CAC指數收報6,689點，跌73點或1.08%；德國DAX指數收報15,781點，跌59點或0.37%。
●外媒報道，德國政府計劃補貼建廠成本的2至4成，爭取台積電、英特爾等外商投資。德國經濟部長Peter Altmaier早前訪問德國最大的半導體聚落德累斯頓(Dresden)，拜訪業界代表。
●近期虛擬貨幣「一哥」比特幣價格企上每枚5萬美元水平，而虛擬貨幣的月度交易量，亦自5月起首次突破1萬億美元，8月份的交易量較7月飆升6成。
●俄羅斯：通脹或失控，年半內恐爆全球性金融海嘯。
●南韓推進晶片產業自主，三星逾18億元投資9家上游企業。
●遭新加坡監管機構警示，幣安將剎停部分服務。
●股災近了？印度神童8度預言成真！又出事了... https://bit.ly/2YzstF3
●不足30%毛利率有增長，港上市公司「盈」存憂。 https://bit.ly/3n6HAja
●中證監：完善企業境外上市監管制度，香港A股指數期貨年內交易。
●滴滴：目前正配合網絡安全審查，否認國企入股消息。
●葉一堅等人辭職！壹傳媒所有董事離任，擬啟動清盤。 https://bit.ly/38NA0S8
-壹傳媒資金鏈面臨斷裂，勢賤賣《台蘋》。 https://bit.ly/3zZRSVS