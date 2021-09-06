廣州出絕招打壓樓價　預示港樓即將只跌不升？

「共同富裕」是近日最熱門話題，如何達成？如何評定成功與否？相信每個人都有不同標準。不過有一樣東西卻是放諸四海皆準，就是保障人人有屋住！也是目前國內行動最積極的施政方針，各地持續打壓樓價，堅定不疑地向「房住不炒」的目標前進，而香港樓市離當局出手打擊還有多遠？

經過年初以來的打壓，向來為內地樓市火車頭的深圳，目前樓價正在下跌，卻令跟車太貼的廣州「彎道超車」，樓價升幅跑贏全國。於是，上月31日，廣州市住建局推出二手住房交易參考價格機制，某程度上比深圳的二手參考機制更辣！

據內媒報道，是次二手樓限價覆蓋面頗廣，涉及天河、越秀、海珠、番禺及黃埔5個區域的96個小區，小區的指導價遠低於市價，甚至腰斬。內媒指出，番禺的星河灣，二手指導價為33,759元人民幣(下同)/平方米，而最新二手成交價為64,121元/平方米，指導價比實際價低47%。而天河區的保利心語，指導價為96,957元/平方米，而最新二手價為144,771元/平方米，前者低33%；又如海珠的珠江帝景，是次指導價為54,593元/平方米，最新二手成交價則為88,142元/平方米，前者低38%。

指導價主要作用是壓制二手承接力。當有內地買家想買樓，但需要向銀行貸款，金融機構只能用指導價作為參考去審批貸款額度。換言之，若買賣雙方的成交價高於二手指導價，則買家需要支付兩者的差價，再加上高比例的首期。對於大部分內地工薪階層來說，若只能以指導價作為按揭參考，根本無緣參與追逐樓市遊戲。難怪乎深圳樓市，亦在以指導價為首的打壓手段下，二手成交量大挫8成。

只要限價措施一日不解除，內地樓價只跌不升，不過下跌過程應該會既慢且長，盡量不傷及金融體系和社會穩定，而樓價卻可慢慢調整至普遍國民都能買得起的水平，減少社會貧富懸殊。

上述事件，為香港樓市帶來兩大啟示，同時分為兩大層次。第一層次是求諸己，港府長期說樓價脫離市民可負擔程度，而深圳、廣州推行的二手指導價，對壓低樓價有立竿見影的功效，珠玉在前，港府會不會效法？

第二層次則是外來壓力，參考廣州樓價升幅取代深圳成為龍頭，隨即招來手段更辣的二手指導價。正所謂槍打出頭鳥，香港近月樓價指數創新高，隱隱然有取廣州而代之的氣勢，會不會引起內地當局的注意？而且，早於今年初已有國家領導人出聲要香港解決房屋問題，相信港府亦有相當壓力。

內地打壓樓價，整體上來說是好的，一方面逼使資本流入實體經濟，流入金融市場，激發經濟活力；同時降低居住成本，對於以增加人口為主要目標的內地政府來說，可說是刺激生育率的終極手段，因此，房住不炒將是長期國策。影響所及，香港樓市中長線只跌不升的命運，亦即將降臨！

東網產經專欄作者 林南冧