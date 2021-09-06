潘梓生：油價反彈浪料快完結

油價在8月上旬失守超過半年的上升軌後拾級而下，並一度下跌至62美元以下才見支持，創下超過3個月以來的低位。油價當時急跌並未有明顯利淡消息，但從油價即月與下月的差價變化，可以留意到油價供應緊張的狀態在7月明顯紓緩，反映油價升勢動力將減慢並會出現調整。及後地緣政局緊張，加上颶風吹襲墨西哥灣令煉油廠關閉，令油價從62美元迅速反彈至70美元，反彈超過10%。

筆者認為油價反彈浪應將完結，地緣政治局勢緊張隨美軍完成阿富汗的撤軍行動後已回歸平靜，加上颶風吹襲完結後煉油廠復工將令供求關係重新回復正常，此等短期因素將不會對油價帶來任何支持。另外，油組在周三的會議確認增產計劃，將每月向市場增加40萬桶供應，逐步加大增產將令明年油供應大增，這將令油價升勢受到壓制。

事實上現時原油的日曆價差雖然仍處於現貨高水狀態，但高水持續收窄反映市場供求關係逐漸回復正常，而油價在失守上升軌後應當繼續向下整固。因此現時油價已從低位反彈10%以上，再上望空間實在不多。油價現時於70美元應會遇到重大阻力，後市可能有機會回落至65美元支持。

Saxo Markets高級市場分析師 潘梓生