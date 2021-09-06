李偉傑：中國再保險增長動力向好 中線目標1.1元

不過，集團上半年歸屬於母公司股東淨利潤錄得40.11億元，按年增長62.6%，利潤大幅增長，主因受國際業務結構優化及費率上漲影響，國際業務承保利潤按年上升，加上集團總投資收益錄得103.02億元，按年增長36.2%，淨投資收益達72.05億元，按年增長12.5%。集團投資收益顯著增長，年化總投資收益率達6.55%，按年升1.07個百分點，投資收益理想反映集團市場觸覺敏銳與及執行力強。

集團推行「穩增長、調結構、控風險、增效益」的經營思路，使經營利潤大幅提升，風險管理持續穩健。集團在境內財產再保險市場及人身再保險市場的份額均保持領先。以原保險保費收入計，集團的財產險直保業務擁有3.1%的市場份額，市場地位穩固。集團財務狀況保持穩健，保持貝氏評級「A(優秀)」、標普全球評級「A」。

在核心業務上，集團旗下財產再保險分部上半年總保費收入254.03億元，佔總保費收入的30.1%(不考慮分部間抵銷)，淨利潤20.56億元，按年大增194.1%，年化加權平均淨資產收益率15.38%。綜合成本率97.46%，按年下降4.93個百分點。

集團未來將堅持「有效益發展、市場對標、守住風險合規底線和數字化轉型」，不斷深化和升級再保直保化經營模式，未來將持續推進巨災模型研發和商業化應用推廣，升級巨災風險管理技術，拓展人工智能、區塊鏈技術在經營管理中的應用場景，提升數字化和智能化水平，全面打造具有可持續發展能力和核心競爭力的國際一流綜合性再保險集團，帶動更多元化收益，利好長期投資價值。

股價走勢方面，該股上周五(3日)收市報0.82港元(下同)，創1個月新高，成交額放量，而14日RSI錄得60.803，反映股價走勢呈強，看好的投資者建議可在現水平0.8元吸納，中線有望反覆向上挑戰去年初1.1元位置，支持位在0.65元。