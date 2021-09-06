ETF焦點：氣候變化與ETF「大趨勢」

隨着全球愈益關注氣候暖化，各國也愈益重視減少碳排放的重要性，推動資本流入環保科技發展，而此「零排放」目標正為投資者創造投資新項目。承接上期《聚焦ETF市場「大趨勢」》一文，本文將繼續探討「大趨勢」投資，尤其專注於與氣候變化相關的投資主題，了解綠色科技發展中的投資選項。

全球暖化加劇

由於人口及財富增長加劇溫室氣體排放，全球氣候變化已成為21世紀的重要議題之一。全球暖化的現象近年不斷浮現，在2020年，地球大氣中的二氧化碳濃度較工業革命前水平高出50%，地球的平均表面溫度上升近1.18°C。氣候變化的經濟後果影響深遠，然而，氣候變化同時亦衍生了不少科技上的突破，並創造更多的投資選項。

目前，溫室氣體排放的主要來源是能源行業，因此，能源行業減排是實現碳中和的重點之一，而這行業近年亦吸引了大量資金流入：在2020年，全球可再生能源的新投資金額高達3,035億美元，較2019年上升2%。這筆新資本有助推動綠色能源更普及應用。

綠色能源新機遇

然而，要在2050年實現「零排放」，全球每年的潔淨能源投資將需要在2030年增加兩倍以上，達到約4萬億美元。投資於綠色能源的新資本將釋放投資新選項，到底哪些行業尤其受惠？

就行業而言，太陽能光伏和風能預計將繼續是可再生能源發電的領先技術，於2021年這兩種技術的發電量有望按年增長17%至18%，超過水電和生物能源的增長率，並佔可再生能源增長的三分之二。

從地域來看，中國的可再生能源投資規模一直領先全球，在2021年全球可再生發電量增長中，接近一半是來自中國。近年，中國加大力度投資於環保領域，不但持續推動國內的環保政策，同時有助推進潔淨能源技術在國外的應用。

ESG ETF獲投資者青睞

可再生能源投資發展急速，有助帶動與環保相關的行業，如受惠於科技發展的企業，以及漸受消費者及投資者注意的環境(Environmental)、社會(Social)及管治(Governance)(ESG)合規公司。從投資角度而言，環保概念ETF亦愈來愈受環球投資者注視，2020年ESG ETF的全球資產管理規模(AUM)顯著上升至1,890億美元的歷史新高，按年大升223%。

此外，在環球ETF市場中，投資者透過香港的ETF市場或可在亞洲區以較高成本效益投資於ESG主題。香港上市ETF或可助投資者透過兩大渠道降低成本：一)節省投資開支 — 根據香港交易所的2021年ETF稅務報告，相比投資海外ETF，投資者可透過買賣香港上市ETF節省高達30%稅率；二)在香港ETF市場交易可獲豁免印花稅。儘管香港股票交易印花稅自2021 年8月1日起上調至0.13%，但投資者在香港二級市場買賣ETF時仍可獲豁免印花稅。換言之，投資者可以透過投資ETF而非買入一籃子相關股票，以投資於目標市場並節省0.13%交易成本。

透過主題式ETF在「節能減碳」大趨勢下進行投資的同時，投資者仍須留意當中風險。與其他投資一樣，買賣ETF涉及風險且無法保證盈利。投資者在作出任何投資決定前，應更深入了解ETF及其相關投資風險。

香港交易所交易所買賣產品主管 羅博仁(Brian Roberts)