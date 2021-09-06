【產經直播】騰訊擬微信雲收費 利好股價？
2021年09月06日 10:09
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港股周一(6日)做好，美國8月非農職位僅增23.5萬份，遠遜預期，市場認為數據反映經濟前景未明朗，估計聯儲局「收水」或存變數，對股市有無刺激作用？
騰訊(00700)據報將推出個人微信雲存儲付費服務，該業務可能採用按年付費的模式，蘋果用戶每年年費料約180元，Android用戶年費料約130元，有望增加收入，但消息惹用戶反感，對公司是好是壞？
內地5個部門約談11間網約車平台公司，包括美團出行，要求整改。另外，阿里巴巴(09988)擬投入千億元人民幣推進「共同富裕」。當局監管相消息不繼，新經濟股彈力仲有幾強？
繼深交所將快手(01024)納入港股通後，上海交易所日前亦公布將包括快手在內等11隻股份，納入「北水」買貨名單，快手可以看高一線？
比亞迪(01211)8月汽車銷量6.85萬輛，按年增長逾86%，其中新能源汽車銷量6.14萬輛，按年升逾3倍。踏入「金九銀十」消費旺季，可否憧憬銷量進一步提升？
內地將設立北京證券交易所，深化新三板改革，不利港交所(00388)前景？
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