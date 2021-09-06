【瑞通推介】恒指升穿兩萬六　牛熊資金流分歧

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國8月非農就業數據遜預期，道指上周五(3日)收報35,369點，跌74點或0.2%。納指則創收市新高。恒指上周五收報25,901點，跌188點或0.7%，結束4個交易日升勢。周一(6日)早段低開後回穩，上試26,000點關。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾2,600萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾4,000萬元，反映投資者看好大市反彈。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價24,500至24,599點，而熊證街貨重貨區為收回價27,000至27,099點。

據報騰訊控股擬推出個人微信雲端儲存付費服務。另外，在青少年遊戲禁令公布後首個周末，騰訊旗下遊戲《王者榮耀》伺服器出現故障。騰訊上周五收488元，跌1.6%，終止3連升，周一早段一度回升近4%，曾高見507元，惟上試上周四(2日)即市高位510元暫遇阻。上周五有逾7.8億元北水淨流出騰訊，是淨沽出最多港股。輪證資金流方面，超過2,900萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾1,700萬元淨流出。

阿里巴巴上周五較其他大型科企落後，低收3.6%於164.9元。阿里巴巴將成立助力共同富裕工作小組，負責2025年前落實十項具體行動，助力推動共同富裕。阿里周一早段靠穩，高位重上167元。上周五有逾1,500萬元淨流入其好倉，淡倉則有近340萬元淨流出。

贛鋒鋰業上周五曾挫6.3%，低見156.1元，收市維持4.8%的跌幅，報158.6元，連失10天和20天線。股份連跌3個交易日，累挫11.5%。贛鋒鋰業子公司鋰電項目落戶重慶，前期投資54億元人民幣。另據報蘋果就汽車項目與內地鋰電池商進行了會談。贛鋒鋰業周一早段股價反彈約2%，一度高見162.6元，惟其後轉跌，股份將獲納入富時50指數。其輪證好倉在上周五錄逾690萬元淨流入。

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