【高盛推介】騰訊再挑戰500元大關 資金兩邊部署
2021年09月06日 11:04
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股於上周二(31日)起連升3日，累計升近6.5%後上周五(3日)回吐，當日跌約1.6%，周一(6日)早段則反彈。早上高開約0.3%後曾重上500港元關口，最高見507元，跑贏大市，及後回吐部分升幅。
據騰訊報表披露，騰訊在上周五於聯交所場內回購21萬股，涉資約1.02億元。有報道指，騰訊擬推出個人微信雲存儲付費服務。據悉該業務或採用按年付費的模式，每年年費介乎130至180元人民幣。
觀察個股輪證資金流向，可見上周五資金趁低部署好倉，錄得約2,950萬元資金流入，為當日最多資金流入的相關資產。當中認購證及牛證佔約2,440萬及510萬元，並見流入牛證的資金較集中在465至470元收回區域的產品。
淡倉方面，則見認沽證於上周三(1日)及上周四(2日)共錄得約2,140萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。而上周五部署熊證的資金則沽出520元以上收回價的產品，並有部分轉倉至520元以下收回價的貼熊。
觀察港股通資金流向，可見北水上周五轉向沽出騰訊，錄得約7.9億元資金淨賣出。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約4個月的騰訊購證(21857)。貼價選擇可留意年期約4個月的高槓桿騰訊購證(22789)。牛證方面的貼牛選擇可留意新上市騰訊牛證(65161)，與現價有約20元收回距離。近牛選擇可留意騰訊牛證(64101)，與現價有約35元收回距離。
騰訊購證21857，行使價595.5元，2021年12月28日到期，實際槓桿9.1倍，高槓桿。
騰訊購證22789，行使價566.88元，2022年1月7日到期，實際槓桿7.8倍，貼價。
騰訊牛證65161，收回價480元，行使價477.2元，換股比率500，槓桿比率19.5倍，新上市貼牛。
騰訊牛證64101，收回價465元，行使價462.2元，換股比率500，槓桿比率12.6倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
投資者如看淡，認沽證方面的貼價選擇可留意年期約5個月的騰訊沽證(24338)。高槓桿選擇可留意年期約5個月的騰訊沽證(24068)。熊證方面的近熊選擇可留意騰訊熊證(54082)，與現價有約40元收回距離。遠熊選擇可留意騰訊熊證(57152)，與現價有約50元收回距離。
騰訊沽證24338，行使價400.2元，2022年1月25日到期，實際槓桿6.2倍，貼價。
騰訊沽證24068，行使價379.8元，2022年1月24日到期，實際槓桿6.6倍，高槓桿。
騰訊熊證54082，收回價540元，行使價543元，換股比率500，槓桿比率11.2倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
騰訊熊證57152，收回價550元，行使價553元，換股比率500，槓桿比率9.1倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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