【高盛推介】騰訊再挑戰500元大關　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股於上周二(31日)起連升3日，累計升近6.5%後上周五(3日)回吐，當日跌約1.6%，周一(6日)早段則反彈。早上高開約0.3%後曾重上500港元關口，最高見507元，跑贏大市，及後回吐部分升幅。

據騰訊報表披露，騰訊在上周五於聯交所場內回購21萬股，涉資約1.02億元。有報道指，騰訊擬推出個人微信雲存儲付費服務。據悉該業務或採用按年付費的模式，每年年費介乎130至180元人民幣。

觀察個股輪證資金流向，可見上周五資金趁低部署好倉，錄得約2,950萬元資金流入，為當日最多資金流入的相關資產。當中認購證及牛證佔約2,440萬及510萬元，並見流入牛證的資金較集中在465至470元收回區域的產品。

淡倉方面，則見認沽證於上周三(1日)及上周四(2日)共錄得約2,140萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。而上周五部署熊證的資金則沽出520元以上收回價的產品，並有部分轉倉至520元以下收回價的貼熊。

觀察港股通資金流向，可見北水上周五轉向沽出騰訊，錄得約7.9億元資金淨賣出。

騰訊購證21857，行使價595.5元，2021年12月28日到期，實際槓桿9.1倍，高槓桿。

騰訊購證22789，行使價566.88元，2022年1月7日到期，實際槓桿7.8倍，貼價。

騰訊牛證65161，收回價480元，行使價477.2元，換股比率500，槓桿比率19.5倍，新上市貼牛。

騰訊牛證64101，收回價465元，行使價462.2元，換股比率500，槓桿比率12.6倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

騰訊沽證24338，行使價400.2元，2022年1月25日到期，實際槓桿6.2倍，貼價。

騰訊沽證24068，行使價379.8元，2022年1月24日到期，實際槓桿6.6倍，高槓桿。

騰訊熊證54082，收回價540元，行使價543元，換股比率500，槓桿比率11.2倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

騰訊熊證57152，收回價550元，行使價553元，換股比率500，槓桿比率9.1倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。