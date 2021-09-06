【高盛推介】小米逆市下跌　市場關注雷軍減持

高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團由上周二(31日)起連升4日，周一(6日)早段則受壓，股價逆市下跌。早上低開約0.2%後跌幅擴大，最低見24.75港元。

據港交所資料顯示，小米董事長雷軍於8月31日的小米持股份數減少了3.08億股，持股比例由10.63%降至9.12%。及後小米代表在微博上表示，指變動原因由於雷軍不再控制雷軍基金會，導致可統計份額降低，並非減持。

觀察個股輪證資金流向，可見牛證於上周五(3日)獲資金轉向流入，有約130萬元，並集中在23元收回區域的產品。

淡倉方面，則見認沽證於上周三(1日)至上周五共錄得約60萬元資金流入。熊證於上周五獲資金轉向流入，有約50萬元，並集中在29元收回區域的產品。

觀察港股通資金流向，可見上周三及上周五共錄得約10.3億元資金經深港通淨買入小米。

小米購證24947，行使價26.23元，2021年12月28日到期，實際槓桿6.4倍，貼價。

小米購證22779，行使價27.3元，2022年1月4日到期，實際槓桿6.8倍，行使價25至28元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。

小米牛證60239，收回價23.5元，行使價23.1元，換股比率50，槓桿比率13.5倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

小米牛證59044，收回價22.5元，行使價22.1元，換股比率50，槓桿比率8.7倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

小米沽證14027，行使價23.95元，2021年11月22日到期，實際槓桿6.8倍，貼價、低街貨。

小米熊證52568，收回價28元，行使價28.4元，換股比率50，槓桿比率7倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。