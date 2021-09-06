【高盛推介】小米逆市下跌 市場關注雷軍減持
2021年09月06日 11:52
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團由上周二(31日)起連升4日，周一(6日)早段則受壓，股價逆市下跌。早上低開約0.2%後跌幅擴大，最低見24.75港元。
據港交所資料顯示，小米董事長雷軍於8月31日的小米持股份數減少了3.08億股，持股比例由10.63%降至9.12%。及後小米代表在微博上表示，指變動原因由於雷軍不再控制雷軍基金會，導致可統計份額降低，並非減持。
觀察個股輪證資金流向，可見牛證於上周五(3日)獲資金轉向流入，有約130萬元，並集中在23元收回區域的產品。
淡倉方面，則見認沽證於上周三(1日)至上周五共錄得約60萬元資金流入。熊證於上周五獲資金轉向流入，有約50萬元，並集中在29元收回區域的產品。
觀察港股通資金流向，可見上周三及上周五共錄得約10.3億元資金經深港通淨買入小米。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意 年期約4個月的小米購證(24947)。高槓桿選擇可留意屬行使價25至28元間、2個月期以上產品中，槓桿最高的小米購證(22779)。牛證方面的近牛選擇可留意小米牛證(60239)，與現價有約6%收回距離。遠牛選擇可留意小米牛證(59044)，與現價有約10%收回距離。
小米購證24947，行使價26.23元，2021年12月28日到期，實際槓桿6.4倍，貼價。
小米購證22779，行使價27.3元，2022年1月4日到期，實際槓桿6.8倍，行使價25至28元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。
小米牛證60239，收回價23.5元，行使價23.1元，換股比率50，槓桿比率13.5倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
小米牛證59044，收回價22.5元，行使價22.1元，換股比率50，槓桿比率8.7倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
小米沽證14027，行使價23.95元，2021年11月22日到期，實際槓桿6.8倍，貼價、低街貨。
小米熊證52568，收回價28元，行使價28.4元，換股比率50，槓桿比率7倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載： http://www.gswarrants.com.hk。