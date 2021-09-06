陳偉明：港股僅反彈而非重拾升勢　策略以審慎為先

美國聯儲局主席鮑威爾早前在Jackson Hole全球央行年會表示今年有收水意願，但明確指出收水非加息。聯儲局距離加息之路仍遠，美匯應聲向下，利好高估值科技股，美國納指續破頂，再帶動因監管風暴大特價的香港科技板塊上周續彈，而港股亦如筆者預期般在出現50天綫跌穿250天綫的「終極死亡交叉」後，出現挾淡倉後抽反彈，於上周四(2日)，曾彈至高見26,359點。

另一方面，Delta變種病毒持續影響美國勞工市場，上周五(3日)美國公布的就業數據遠遜市場預期，市場普遍相信聯儲局9月宣布收水的機會進一步降低，美元進一步受壓，跌至1個月低位，有利於科技板塊維持近期的强勢。

然而，投資者必須保持警惕，中國的政策風險仍有很多不確定性，加上美國未來大方向是收水，甚至加息，不得不提防位高勢危的美股一旦調整，將會進一步拖累港股受壓，暫時判斷港股只屬反彈，而不是重拾升勢，預計期指26,500點以上有頗大阻力，策略上仍然傾向審慎為先。

繼續保持原有策略，期指25,800點以上，逐步減持好倉，26,200點以上先Short Call 9月價外1,200點恒指期權，如期指升至26,500點以上，則大膽Long Put 9月價外1,000點恒指期權。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理陳偉明