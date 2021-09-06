向世界錢進：財力不足想移民　早作規劃免頭痕！

移民不是富人的專利，繼澳洲、英國、加拿大等熱門移民國家降低港人移民門檻，不少原先有感經濟能力不足人士，也開始考慮移居他國的可能性。然而，移民同時牽涉金錢和非金錢的成本，不論移民前後，大家都要做好理財規劃，並調整好心態。

近日有調查發現，不同收入人士均有作出移民考慮，其中以家庭月入11萬港元以上有較大的移民傾向，佔39%；家庭月入2萬至5萬元佔28%；月入2萬元以下也佔18%，反映一般家庭亦有考慮移民。

【廚師水電技工海外渴市】

隨着多國放寬對港人移民的要求，特別是降低資產和投資要求，符合條件移民的中下階層也相應增加。事實上，不少發達國家吸納移民的考慮因素，更為注重專業知識和工作營商經驗，金錢反而是其次。再者，廚師、司機及水電技工等工種在香港可能被視作藍領，但在海外相當渴求，薪酬隨時不輸會計、金融等專業，亦使有一技之長的港人萌生移民念頭，期望在海外有更好發展。只是移民人士在陌生地方開展新生活，很可能要面對額外日常開支，故應及早規劃。

移民預算多少因人而異，因每人都對生活的要求各有不同，但如果受經濟能力所限，便要作多一些妥協和取捨。例如在居住上揀選與市中心有一段距離的小單位，或住在較小的城鎮，樓價和租金會相宜一點。不過，缺點是找工作的難度也可能會相應增加，薪酬待遇或會低於在大城市的相同工種。

其他日常開支同樣視乎個人要求的生活質素。在香港外出用膳非常普遍，但在外國餐廳品嘗晚餐並不便宜，反而若選擇到大型超市購買食材再回家烹煮，成本隨時較在香港低。

理財專家普遍認為，移民人士應最少預留半年生活費，但這是建基於可以在半年內在外國找到新工作，或透過其他方法取得穩定收入來源。因此，有更多人選擇準備1年以上可維持原本生活質素的資金才起行移民，即使是專業人士亦然，因為在香港擁有的專業資格，不代表在外國同樣獲得認可，不少例子是短期內要先從事較低收入的工作。再者，疫情下找工作難度增加，如果儲蓄不足，生活也許會遇上困難。

【權衡利弊 勿計漏機會成本】

外國降低港人移民門檻，有些計劃甚至不硬性規定移民要在當地工作、讀書和投資，但這是否代表移民零成本呢？當然不是，因這些計劃仍會要求外籍人士符合在當地居住時間要求（「移民監」），其後才可申請永久居留和入籍。

在外國居住的成本並非只有衣食住行。上古國際集團董事梁彥穎稱，移民成本分為真實成本和機會成本。真實成本包括機票費用、搬屋費用、潛在增加的生活費用等。機會成本則包括薪酬損失、稅項增加、資產變賣、醫療費用及保險費用等。

真實成本有數得計，機會成本難計。例如以薪酬損失為例，原先在香港可以教英文，但當移民至英語國家後，未必可以再執教鞭。倘若要轉行，如要找餐廳做侍應，工資差距可能造成很大的機會成本損失。

再者，被迫辭掉在港工作的機會成本，還包括將來潛在的加薪和升職機會，以及過往在香港工作積累的人脈和經驗。當在外國重新找工作，除了要再次適應工作模式外，亦要重新建立人脈網絡，所以坐移民監所涉及的機會成本實在不輕。

他續指，機會成本還包括精神上的滿足。例如有些人很享受外國生活，假日可駕車往郊外，居住空間比較大等等。相反，有些人可能很不習慣，例如公司同事和鄰居全是外國人，找朋友談天也有困難，更差的可能遭受歧視，精神壓力會很大。

【不妨預半年時間「試錯」】

由於移民涉及成本，梁氏建議，如果完全沒有在海外生活或工作的經驗，最好預至少半年以上做試驗。例如夫婦可由一方先前往外國嘗試新生活，體驗是否適合移民，若適合後另一人才去，便可減少機會成本損失。當然，前提是本身夫婦關係良好，即使身處異地也不會帶來太大影響。

他補充，對於資產較少、較低收入人士而言，反而要捨棄的東西可能較少，通常機會成本較低，特別容易決定移民。然而，最終能否在外國定居下來，他觀察到成功例子以專業人士和富有退休人士為主。另也有選擇在小鎮開餐館的，儘管工作時間比較長，但好處是不用跟太多外國人溝通。

至於未婚年輕人，由於包袱較小，移民的機會成本同樣較低，不妨一試。不過，有時香港年輕人因自小未受過歧視，可能要受一受外國人氣，這方面可視作鍛煉。另一方面，專業人士受到歧視的機會比較低，一來同事之間很可能都是外國的專業人士，二來具備特別技能或專業知識一般都較受人尊敬。至於語言溝通能力也很重要，若然能操流利英語，自然比較容易融入英語國家社會。

【多地國門大開 放寬對港人要求】

香港掀起新一輪移民潮源於多個發達經濟體放寬對港人移民的要求。其中，澳洲給予港人特殊移民政策，不僅會優先審批港人移民簽證申請，亦會接納透過英國國民(海外)護照(BNO)的申請。

澳洲去年開始實施的港人簽證新措施，受惠的包括已持有和將會申請臨時畢業生簽證、臨時技術簽證，以及在澳洲求學的港人可獲5年簽證期，當在澳洲居留滿5年後，並通過品格、安全、健康檢查等，便具有申請永久居留權的資格。

至於加拿大新增2項港人永久居留途徑，其一是申請簽證前過去3年內從加拿大認可的專上教育機構畢業，而最少一半的授課時間需要在加拿大。另一途徑是在申請簽證前3年內，在加國全職工作至少1年，或透過兼職獲得相當於1年的工作經驗，並需要在申請前的5年內曾在加拿大認可的專上教育機構畢業或在外國取得相等資格。

上述方案看似較適合畢業不久的大專生，但由於計劃沒有年齡上限，因此也吸引部分中年港人重回校園，先到加國留學，待畢業後申請永居權。

至於英國放寬BNO持有人移民限制，賣點是彈性相對高，沒有要求申請人到英國後一定要找到工作或讀書，亦沒有年齡限制，只需要在英國居住。當居英5年後可申請定居身份，屆時需通過英國生活考試和達到指定英語水平要求。獲定居身份1年後便可申請英國國籍。