油價跌1%　道期升63點

美匯指數報92.26；港匯見7.7740；離岸人民幣(CNH)報6.4475；美元兌日圓報109.89；歐元企1.1865，英鎊處1.3839。金價報1,828美元。油價跌約1%，布油報71.89美元，紐油報68.58美元。比特幣企5.1萬美元水平。道指期貨升63點。

●中國經濟：

-國家金融與發展實驗室：今年降準及降息是可選操作。

-劉鶴：支持民營經濟發展，推進高水平對外開放。

-海南三亞限制商品房備案均價一年內不得上調。

-發改委：義務教育學科類校外培訓實行政府指導價。

●8月全球製造業PMI降至55.7，連跌3個月。

●澳洲財長：企業不應過度依賴任何一個國家。

●沙特阿美出口亞洲原油價格減幅超過預期兩倍。

●中國與印尼今起啟動本幣結算合作框架。

●港交所：正研究建立粵港澳統一碳市場。

●全球缺「芯」！7月半導體銷售按年增長29%。

●小鵬汽車周二推出「智能新物種」。

●傳蘋果公司挖角平治工程師兼買試車場，布局Apple Car。

●全球缺「芯」！戴姆勒料汽車晶片荒持續至2023年。

●開拓財路！花旗於星設服務處助中企擴點。