大家樂：消費券帶動人流上升　午膳飯盒業務仍燒錢

他指，以往7月為傳統最旺的月份，惟因為港府早已預告8月推出消費券，形容7月生意表現「有啲笠」，而8月銷售凌厲，相信會成為今年表現最佳月份。另留意到，餐飲銷售氣氛按年有大進步，但與2018年及2019年相比，仍有一段距離。旗下餐廳早市及午市已回復正常，惟晚市因應防疫措施，消費者會較早用膳，故晚市提早至8時至9時完結。

羅氏提到，由於新冠肺炎疫情影響物流供應鏈，去年食物價格構成大壓力，相信隨疫情開始穩定，整個航運業趨正常化，惟物價仍然承壓。即使整體消費意欲好轉，但市民仍審慎地消費，認為加價空間不大，將透過調整餐單組合，期望在設計上令消費者「鬆手啲」，上個財年人均餐單消費增1元。

他又指，勞動力成本上漲，將盡量調整全職及兼職員工比例、在人手編制更具效益，直言香港無法解決勞動力短缺問題，集團正研究機械人送餐。

舖租方面，他說，「見唔到(租金)大回落」，若價錢合照仍會承租及開新店，惟續租時會較審慎，將關掉前景不樂觀及營運效率欠佳的門店，希望借現有機會，提升集團銷售網絡的盈利能力，並會因應選址而選擇合適的品牌進駐。由今年4月至今，集團開店及關店步伐一致，沒有淨新增或淨減少門店。

至於內地業務，他形容集團態度進取，惟受累疫情於廣東再度爆發，影響收鋪進度，原有開店計劃有所延誤，至今新開5間店，而簽租則有約10間，冀下半年能追趕進度。

學童午膳飯盒業務方面，羅氏坦言，該業務主要服務小學，惟學校師生的新冠疫苗接種率須達7成或以上才能全面復課，小學難以達標，仍須採用半日制上課時間，故飯盒業務「每日都燒緊錢」，幸集團其他業務能抵銷影響。業界亦已停擺逾500天，冀港府在制定防疫措施時，能考慮業界的需要。

市傳港府或有新規，限制堂食的資格。羅德承指，無論政府有何措施，公司都會跟隨，但亦會考慮顧客不同喜好及消費習慣，和員工的能力，目前旗下餐廳大致維持「B區」，即每枱最多4人、堂食至晚上10時、使用應用程式「安心出行」或填表格登記。