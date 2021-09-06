國務院研究員：反壟斷應首先揮刀國企不公平競爭

外國媒體報道，內地反壟斷風潮已經讓中國科技股蒸發1萬億美元市值(7.8萬億港元)，中國國務院金融研究中心研究員魏加寧與北京大學經濟學者張維迎呼籲，反壟斷應首先針對國有企業不公平的競爭，而非專門用於對付民營企業。

他指出，反壟斷是正確的，但應該反行政壟斷、反國企壟斷，在這問題上要進一步審慎，並且要一碗水端平。

他表示，過去40年中國經濟高速增長的主因在於勞動力、資本與技術3大要素。但隨着經濟發展，這些因素都發生了變化。在勞動力方面，人口紅利消失；在資本方面，中國儲蓄率與儲蓄皆下降，此外，基於種種原因，吸引外資也愈來愈難；在技術層面，山寨產品遇到了知識產權保護，未來繼續大規模引進技術也不太可能。因此，中國目前仍應將維持經濟增長放在關鍵位置。因經濟增長一旦失速，過去高速增長時期掩蓋下來的財政風險、金融風險、甚至養老風險都會暴露。

北京大學經濟學家張維迎認同魏加寧的觀點，他認為北京的反壟斷努力必須重新校準，向內轉向針對國有企業。對於當局推動的「共同富裕」，他說，增加中產階級所得的最佳之道是進一步解放企業家與市場競爭力，而非背道而馳，「別忘記，計劃經濟的實施是為了提供更多福利給窮人，但結果卻是製造更多窮人」，推動市場導向改革才是創造更公平社會的唯一之道。