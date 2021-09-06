任志剛：協助人民幣國際化為香港未來發展關鍵

行政會議成員、前香港金融管理局總裁任志剛表示，打通國內資本流動和協助人民幣國際化，是中國「十四五」規劃下香港發展金融的關鍵。

他指，《十四五規劃綱要》中「破除制約經濟循環的制度障礙，推動生產要素循環流轉和生產、分配、流通、消費各環節有機銜接」，最重要的生產要素是資本，而香港可思考如何「一國兩制」下，打通兩個制度的資本流動渠道，管理好風險。

他補充，要妥善管理打通資本流動的風險，有不同方法，包括項目管理、額度管理和單位管理。過往，港府在打通資本流動做了不少功夫，例如滬港通、深港通及債券通等，現在積極籌備的理財通也是一樣。

另外，香港已擁有龐大的人民幣資金池。現時大部分恒生指數60隻成分股的投資者只視有關投資為港元資產，但如果有關成分股可以使用人民幣進行買賣，投資者便有機會視之為人民幣資產及財富儲存工具，而海外投資者對這些資產的需求可能有所增加，帶來正面影響。他希望可在香港的離岸資本市場中自由使用人民幣，例如恒生指數成分股同時有港元及人民幣的買賣價，將有助人民幣國際化進程。

他總結，若香港想保持國際金融中心地位，必定要確保香港有處理人民幣交易的能力，他列出此舉的3大好處，提升香港國際金融中心地位；保持香港貨幣金融穩定；及推動人民幣國際化步伐。