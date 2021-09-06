鮑威爾連任聯儲主席遇絆腳石　美股勢掀波瀾

美國聯儲局主席鮑威爾的4年任期將於明年2月初屆滿，會否獲提名連任引發市場揣測，市傳美國總統拜登會於秋季作出決定，富蘭克林投顧直言，本周美國股市將會聚焦聯儲局主席人選，或會掀起大市波動。雖然有指現任財長耶倫已向白宮高級經濟顧問表明支持提名鮑威爾連任，但一些民主黨議員希望聯儲局主席在監管、氣候和經濟方面能與該黨立場更為一致，恐成鮑威爾連任的絆腳石。

鮑威爾於2018年2月從前任耶倫手上接棒，由時任總統、共和黨的特朗普任命，期間需要協助經濟渡過在新冠肺炎疫情打擊下出現的第二次世界大戰以來最嚴重危機，其表現獲拜登經濟團隊普遍支持。

在鮑威爾領導下，聯儲局調整政策框架，更重視降低失業率，這在去年當局採取強而有力的措施應對疫情衝擊中體現；他亦多次強調通脹急升僅屬暫時性。面對變種病毒蔓延、美國經濟正與高通脹鬥爭、就業市場落後於整體復甦，聯儲局又計劃今年開始縮減買債的情況下，鮑威爾連任有助減少貨幣政策前景的不確定性。

TD Securities首席美國宏觀策略師沙利文表示，這就像一個傳統，有利於政策連續性的人選一般會獲總統重新任命，即使最初任命他的是另一個政黨的總統。

Cornerstone Macro合夥人佩爾利警告，今次是有記憶以來，聯儲局首次在貨幣政策還沒有明確路線的情況下面臨易帥，換言之，下屆主席並非簡單地推動已預設的「收水」進程，而是要投入制訂「收水」藍圖，若鮑威爾不獲提名連任，等同將市場推向未知數，可能引發債市動盪。

不過，摩根大通首席美國經濟師費羅利力排眾議，認為儘管鮑威爾在疫情危機期間果斷的領導作風贏得跨黨派經濟師和議員的讚賞，但他很大機會不獲連任，因為考慮到聯儲局在監管方面的權力，左翼民主黨議員或不希望共和黨人如鮑威爾掌舵，這主要是出於政治考慮。

若鮑威爾不獲連任，理事布雷納德將是接班人大熱，她同被視為「鴿派」，即主張寬鬆幣策。另一個潛在人選是亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克，令聯儲局可能由這位黑人和已公開的同性戀者掌舵，而這種揣測相信是「契合」拜登內閣的用人考慮。

事實上，部分民主黨議員早已對鮑威爾在銀行監管和華爾街規則方面的表現感到不滿。鮑威爾掌舵期間，聯儲局調整大型銀行壓力測試，根據銀行規模設定標準，並簡化金融危機後制定的主要監管規則，例如沃爾克規則的坐盤交易禁令。

鮑威爾因而被一些「進步派」民主黨議員批評，在大型銀行監管方面不夠強硬，部分更認為若非國會通過大規模的財政刺激方案，加上聯儲局為信貸市場提供的支持措施，銀行業恐已在去年爆疫後「出事」。

在7月份的國會聽證會上，麻薩諸塞州民主黨參議員沃倫和俄亥俄州民主黨參議員兼參議院銀行委員會主席布朗，均批評鮑威爾放鬆監管的做法。近期有消息指，拜登的顧問考慮建議讓鮑威爾連任主席，並提名布雷納德為副主席，此舉應可安撫反對鮑威爾連任的「進步派」人士。

●布雷納德更願推動數碼貨幣

若美國聯儲局主席鮑威爾不能連任，現任理事布雷納德被視為接班人頂頭大熱。兩人都被視為「鴿派」，但在一些地方展現出不同的觀點，布雷納德更傾向於運用監管工具來阻止資產泡沫等「過火」行為，也更願意推動數碼貨幣發展。

有別於鮑威爾，現年59歲的布雷納德是民主黨人，自2014年起擔任聯儲局理事，還曾在奧巴馬政府中擔任財政部高級官員。

在貨幣政策方面，布雷納德與鮑威爾的取態相當一致，曾稱需要看到就業市場進一步明顯改善，才能開始縮減聯儲局的大規模買債計劃，又稱最近的高通脹反映一些領域供需錯配，並且很可能是暫時性的。

不過，布雷納德曾警告，聯儲局的超寬鬆貨幣政策可能對金融系統穩定構成風險，自言相比當局過往的做法，更願意運用宏觀監管工具來試圖防止這種情況發生。

事實上，2019年3月，布雷納德便是聯儲局理事會中唯一投票支持要求美國最大型銀行持有額外的緩衝資本，好讓金融系統更能抵禦衝擊。她還反對鮑威爾領導下聯儲局採取的其他改變銀行監管的舉措。

布雷納德還認為，聯儲局有迫切需要推動數碼貨幣發展，並提到中國和其他一些國家已經開發了自己的數碼貨幣。相比之下，鮑威爾7月在國會表示，未能判斷數碼美元的好處是否超過代價，還淡化美元可能因中國數碼貨幣發展而失去全球儲備貨幣角色的風險。