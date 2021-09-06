將軍澳廣場三房賣915萬　呎價15049元料創同類新高

二手市場再錄高價成交，將軍澳廣場三房單位賣915萬元，呎價約15,049元，料創同類三房戶新高。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鴨脷洲深灣軒3座高層D室，實用面積約499方呎，兩房間隔，同區用家看好區內樓市，加上新盤銷售理想，加快入市決定，原業主開價約1,150萬元，議價後以1,099萬元成交，實用呎價約22,024元，新買家購入單位作換樓之用。

●西營盤星鑽中層J室，實用面積約500方呎，兩房間隔，以1,268萬元易手，實用呎價約25,360元，原業主於2015年7月以1,124萬元買入，持貨6年帳面獲利144萬元，單位升值約13%。

●灣仔尚翹峰3座中層A室，實用面積約479方呎，兩房間隔，原先叫租25,000元，經議價後減價1,000元或約4%，最終以24,000元租出，實用呎租約50元，屋苑現時約有6個單位放租，入場月租由26,000元起。

●天后寶榮大廈高層C室，實用面積約362方呎，兩房間隔，望街景，獲區外首置客以658萬元承接，實用呎價約18,177元，原業主於2006年8月以165萬元購入上址自住，持貨15年帳面獲利493萬元，單位期內升值約3倍。

●北角城市花園1座低層連平台戶，實用面積約792方呎，三房間隔，望街景，連約600方呎平台，獲區外換樓客以1,338萬元承接，實用呎價16,894元，原業主於2011年2月以720萬元購入上址自住，持貨10年帳面獲利618萬元，期內升值約86%。

●北角康德大廈高層4室，實用面積約962方呎，三房間隔，望山景，以1,500萬元連車位易手，實用呎價約15,593元，新買家屬於用家，原業主於2008年以800萬元買入，持貨13年帳面獲利700萬元，單位升值約87.5%。

●鰂魚涌康怡花園9月暫錄得2宗買賣，平均實用呎價約19,379元，屋苑P座中層5室，實用面積約490方呎，兩房間隔，以977萬元易手，實用呎價約19,939元，原業主於1997年11月以505萬元買入，持貨24年帳面獲利472萬元，單位升值約93%。

－－－－－－

九龍區

●藍田滙景花園2座中層A室，實用面積約537方呎，兩房間隔，最初開價868萬元，現以863.8萬元易手，實用呎價約16,086元，新買家見單位景觀吸引，輕微議價後即決定入市自用。

●何文田寶雲閣5座中層A室，實用面積約815方呎，套三房間隔，以1,245萬元連車位易手，實用呎價約15,276元，新買家鍾情單位間隔，且擁34名校網，議價後即決定入市自用。

●紅磡啟岸8月全月錄約83宗租務成交，9月則暫錄約5宗，包括中層A7室，開放式間隔，實用面積約192方呎，以約11,000元放租一天，即吸引區內客洽詢，議價後減價500元，以10,500元租出，實用呎租約54.7元，新租客為單身客，原本與家人同住，其後決定遷出，即睇即決定承租。

●長沙灣丰滙2座中高層C室，實用面積約600方呎，三房間隔，放盤約1星期，原先叫價1,030萬，經議價後減價30.2萬元或約2.9%，新近以999.8萬元沽出，實用呎價約16,663元，新買家為同區換樓客，見單位可承做高成數按揭，故即睇即買。

●長沙灣傲凱高層A室，望市景，一房間隔，實用面積約287方呎，以約14,000元放租1星期後，吸引外區客洽詢，議價後減價至以約13,500元租出，實用呎租約47元，新租客為一對情侶，睇樓後即決定承租。

●荔枝角美孚新邨9月暫錄約6宗買賣，平均實用呎價約13,938元，包括4期百老匯街97號中層B室，實用面積約918方呎，三房間隔，望內園，單位放盤約2星期，原叫價1,280萬元，商議後降價30萬，用家以1,250萬元購入，實用呎價約13,617元，原業主於1985年4月以39萬元購入，轉手帳面獲利1,211萬元，升值逾31倍。

－－－－－－

新界區

●將軍澳廣場5座高層B室，實用面積約608方呎，8月叫價950萬元放售，減至915萬元售出，呎價約15,049元，料創同類三房戶新高，原業主2018年以825萬元購入，持貨3年帳面賺約90萬元。

●將軍澳怡心園9月錄約5宗買賣，包括4座中層F室，望山景，兩房間隔，實用面積約497方呎，以700萬元放盤2個月，即獲區內客接洽，議價後減價12萬元，以約688萬元成交，實用呎價約13,843元，新買家為首置客，睇樓3次即拍板入市自住。

●將軍澳東港城5座頂層兩房戶，實用面積約463方呎，望銀線灣海景，吸引一直於區內租樓多時之家庭客承接，以首置身份購入，成交價830萬元，實用呎價約17,927元，單位原業主於1998年一手購入，當時買入價為310萬元，是次轉手帳面獲利約520萬元，單位升值約1.68倍。

●將軍澳居屋英明苑C座中高層6室，實用面積約401方呎，兩房間隔，望山景，新近於已補價自由市場578萬元沽出，實用呎價約14,414元，實用呎價約11,267元，原業主於2008年1月以約155萬元購入，當時已補地價，持貨約13年帳面獲利約423萬元，物業升值約2.7倍。

●馬鞍山居屋富安花園2座低層F室，實用面積約479方呎，兩房間隔，享內園，放盤2個半月，已補價自由市場原叫價540萬元，減價12萬，以528萬元沽售，實用呎價約11,023元。

●馬鞍山嵐岸3座高層E室，實用面積約590方呎，三房間隔，日前以928萬元易手，實用呎價約15,729元，原業主於2007年以375萬元購入，持貨14年帳面獲利約553萬元離場，單位期內升值約1.5倍。

●沙田河畔花園9月暫錄約3宗買賣，其中A座中層1室，實用面積約269方呎，兩房間隔，議價後以500萬元易手，實用呎價約18,587元，新買家為用家，原業主於2014年以304萬元入市上址，持貨7年帳面獲利約196萬元，單位升值約64.5%。

●沙田第一城45座中層G室，實用面積約304平方呎，兩房間隔，座向東南望遠景，放盤1星期，原叫價620萬元，象徵式減10萬，終以610萬元獲買家承接，實用呎價約20,066元。

●沙田第一城9月暫錄3宗買賣，屋苑36座中層D室，實用面積約307方呎，兩房間隔，議價後以588萬元易手，實用呎價約19,153元，原業主則於1988年以45萬元購入，持貨33年帳面獲利約543萬元，單位期內升值約12倍。

●沙田碧濤花園翠柏閣高層E室，實用面積約773方呎，套三房間隔，望山景，放盤近一年，原開價960萬元連車位，減價30萬，獲買家以930萬元承接，實用呎價約12,031元。

●沙田居屋嘉徑苑A座低層8室，實用面積約506方呎，兩房間隔，望山景，放盤兩個月，未補價第二市場原叫價618萬元，以611.8萬元獲買家承接，實用呎價約12,091元。

●沙田晴碧花園2座中層A室，實用面積約470方呎，兩房間隔，日前以738萬元易手，實用呎價約15,702元，原業主則於2000年以161萬元購入單位，持貨21年帳面獲利約577萬元離場，單位升值約3.6倍。

●大埔新峰花園26座低層D室，實用面積約647方呎，套兩房間隔，以750萬元連一個車位易手，實用呎價11,592元，原業主早於1998年1月購入上述單位連車位，作價398萬元，持貨23年帳面獲利352萬元，單位期內升值約88%。

●粉嶺花都廣場9月首宗買賣，單位為5座中層F室，實用面積約413方呎，兩房間隔，議價後以545萬元獲承接，實用呎價約13,196元，新買家為用家，單位價錢合乎預算，即購入自用。

●屯門大興花園1期4座中層G室成交，實用面積約394方呎，兩房間隔，叫價500萬元，放盤兩星期，微減2萬元，便以498萬元沽出，實用呎價約12,640元，新買家為區內分支家庭，覓盤多時，見上址樓價細，市場買少見少，輕微議價後便立即入市上車。

●屯門居屋兆康苑L座高層7室，實用面積約467方呎，兩房間隔，原業主增加議幅，累積減價22萬元，區內首置客原本亦租住於同屋苑，熟悉區內環境，把握機會由租轉買，於已補價自由市場以508萬購入上址自用，實用呎價約10,878元。

●屯門居屋兆軒B座中層2室，實用面積約376方呎，兩房間隔，由於單位內附設裝修及大部分傢電，可即買即住，區內客為鄰近家人居所，決定於已補價自由市場以440萬元購入上址上車，實用呎價約11,702元，原業主於2018年以410萬元購入，持貨剛3年，轉手帳面獲利30萬元。

●屯門豐景園5座低層7室，實用面積約342方呎，兩房間隔，外區客表示曾經居於屯門，考慮到該區受惠於未來基建，便以486萬購入上址作投資之用，實用呎價約14,211元，以該單位現時市值租金大約11,000元計，租金回報率達2.7厘。

●荃灣愉景新城1座極低層C室，實用面積約474方呎，兩房間隔，望園景，日前以16,000元租出，實用呎租約34元，屋苑目前仍有約24個租盤，月租叫價由15,500元起。

●馬灣珀麗灣5日錄5宗買賣，屋苑28座低層D室，實用面積約555方呎，兩房間隔，享內園景，叫價688萬元，放盤一星期，微減3萬元，便以685萬元沽出，實用呎價約12,342元，新買家為外區上車客，擔心稍後向隅客回流二手市場，會增加入市難度，所以加快入市。

●青衣公屋長安邨安湄樓低層11室，實用面積約443方呎，一房間隔，望市景，新近於未補價第二市場以331.8萬元沽出，實用呎價約7,490元，原業主於1998年6月以約19.26萬元購入，持貨約23年帳面獲利約312.54萬元，物業升值約16倍。

●東涌映灣園兩日錄兩宗買賣，其中8座高層G室，實用面積約737方呎，套三房間隔，享機場海景，叫價990萬元，不設睇樓，經議價後以968萬元沽出，實用呎價約13,134元，新買家為同區換樓客，見單位層數高，故沒有睇樓便決定入市自用。