鰂魚涌新盤最快本周公布價單 開放示範單位
2021年09月06日 21:44
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一手住宅樓市氣氛熾熱，發展商積極推盤，鰂魚涌新盤料最快本周公布首張價單及開放示範單位予公眾。
●鰂魚涌新盤THE HOLBORN提供3個示範單位
港島再有新盤登場。恒基地產(00012)旗下鰂魚涌THE HOLBORN周一(6日)介紹項目住宅會所及銷售部署。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，最快本周內公布首張價單及開放示範單位予公眾參觀。
韓家輝續指，項目將提供三個示範單位，其中兩個屬交樓標準，另一個則為經改動示範單位。
恒基物業代理營業(二)部副總經理李菲茹指，項目的住客會所CLUB HOLBORN由英國著名室內設計團隊Conran and Partners及園林設計師ALN聯手打造，連英式園林約12,000方呎，提供多達16項多元化設施，包括The Grand Lounge、British Steps長階雅座、會所亦設有Fit Gym、Fit Yoga及宴會廳The Social Room等。
●地政總署8月未有批出預售樓花同意書
地政總署資料顯示，8月份未有批出預售樓花同意書，而對上一次零批出住宅預售樓花同意書已是2015年1月。
8月份有2個項目新申請預售樓花同意書，涉及260伙。項目包括新鴻基地產(00016)的瓏珀山發展項目第2期，涉及單位139伙，預計關鍵日期2022年11月30日。新地副董事總經理雷霆表示，項目第1期銷情理想，相信明年第一季有機會售出大家部分單位，屆時會部署推出第2期，讓買家有更多選擇。
至於信和置業(00083)與市區重建局合作的香港卑利街23及25號及結志街33號，亦入紙申請預售，涉及單位121伙，預計關鍵日期2024年5月31日。
●維港滙單日售出8伙 套現逾1.1億元
由會德豐地產及信和置業(00083)等5大發展商合作的西南九龍維港滙項目，周一(6日)共售出8伙，合共套現逾1.1億元。其中維港滙I以招標形式沽出2伙，包括第1座15樓B室，三房一套間隔，實用面積948方呎，以3,005.2萬元售出，呎價約31,700元。
維港滙II亦以招標形式售出2伙，單位包括第5座19樓A室，屬三房一套間隔，實用面積797方呎，成交價2135.9萬元，呎價約26,799元。
至於維港滙III亦售出4伙，包括第1B座20樓G室，一房間隔，實用面積331方呎，連22方呎露台，以932.9萬元售出，呎價約28,184元。
●何文田天鑄4946萬售出四房戶
據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)旗下何文田天鑄，剛售出第8座7樓C單位，四房二套間隔，實用面積1,410方呎，連50方呎露台，以4,946.28萬元售出，呎價約35,080元。
●柏傲莊III公布拆卸重建後 累錄30宗終止買賣
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布主動拆卸重建後，連錄終止買賣合約個案，而本月3日單日再增6伙，涉及總成交金額逾9,500萬元。
據成交紀錄冊資料顯示，上述成交金額最高為項目8A座52樓D室，6月時以2553.4萬元售出，並選用180天現金優惠付款計劃。以單位實用面積1,022方呎計，當時成交呎價約24,984元。
該盤自公布拆卸重建後，已累錄30宗同類個案。
發展商早前已公布賠償方案，買家可自由選擇繼續完成買賣合約，或即時取消成交，均可以獲得額外津貼及利息補償，而取消交易的買家可獲定額賠償，有關金額會按買家當時已付的樓價、付款方式及首期等計算。