鰂魚涌新盤最快本周公布價單　開放示範單位

一手住宅樓市氣氛熾熱，發展商積極推盤，鰂魚涌新盤料最快本周公布首張價單及開放示範單位予公眾。

●鰂魚涌新盤THE HOLBORN提供3個示範單位

韓家輝續指，項目將提供三個示範單位，其中兩個屬交樓標準，另一個則為經改動示範單位。

恒基物業代理營業(二)部副總經理李菲茹指，項目的住客會所CLUB HOLBORN由英國著名室內設計團隊Conran and Partners及園林設計師ALN聯手打造，連英式園林約12,000方呎，提供多達16項多元化設施，包括The Grand Lounge、British Steps長階雅座、會所亦設有Fit Gym、Fit Yoga及宴會廳The Social Room等。

●地政總署8月未有批出預售樓花同意書

地政總署資料顯示，8月份未有批出預售樓花同意書，而對上一次零批出住宅預售樓花同意書已是2015年1月。

●維港滙單日售出8伙 套現逾1.1億元

維港滙II亦以招標形式售出2伙，單位包括第5座19樓A室，屬三房一套間隔，實用面積797方呎，成交價2135.9萬元，呎價約26,799元。

至於維港滙III亦售出4伙，包括第1B座20樓G室，一房間隔，實用面積331方呎，連22方呎露台，以932.9萬元售出，呎價約28,184元。

●何文田天鑄4946萬售出四房戶

●柏傲莊III公布拆卸重建後 累錄30宗終止買賣

據成交紀錄冊資料顯示，上述成交金額最高為項目8A座52樓D室，6月時以2553.4萬元售出，並選用180天現金優惠付款計劃。以單位實用面積1,022方呎計，當時成交呎價約24,984元。

該盤自公布拆卸重建後，已累錄30宗同類個案。

發展商早前已公布賠償方案，買家可自由選擇繼續完成買賣合約，或即時取消成交，均可以獲得額外津貼及利息補償，而取消交易的買家可獲定額賠償，有關金額會按買家當時已付的樓價、付款方式及首期等計算。