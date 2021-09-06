外資提速去中國化　依賴內地美企持倉被削26%

內地對科技、教育等產業的監管行動仍未明朗化，令市場對中資股大失信心之餘，外資更爭相「去中國化」。對沖基金於過去一個月正大幅減持在業務上嚴重依賴中國之美國公司。同時，澳洲財政部長據報向中國「開炮」，就內地政府瞄準澳洲經濟所帶來的危險發出警告，更把中國稱為「不斷坐大的戰略威脅」，還呼籲當地企業探索中國以外市場的機會。

處於監管陰霾下的中國股票，過去幾個月慘遭市場連環拋售之餘，連在華吃得開的美國企業也遭殃。有外媒引述投行高盛客戶數據顯示，對沖基金經理在截至上月底止一個月內，把中國市場銷售額錄增長的相關美國公司之淨持倉量大減約26%，一籃子相關美股之長倉對短倉比率降到去年4月以來最低水平；甚至乎在供應鏈上依賴中國的公司也遭減持，有關公司的淨持倉量降至接近去年的最低水平，月內減約17%。

「中箭」的美企據了解包括金沙中國（01928）母公司拉斯維加斯金沙集團（LVS），以及通用汽車（GM）。自6月以來，這些倚重中國市場的美股表現，比美股大市指標標普500指數，已落後約一個百分點，意味過去5個季度跑贏大市的勢頭將中斷。

外資以這種速度撤走，正反映市場對北京全面監管打壓的憂慮升溫，Commonwealth Financial Network首席投資官麥克米倫表示，美國的對沖基金愈發憂慮中國在全球經濟體系的地位，甚至在中國對外資開放態度方面都有所保留。Independent Advisor Alliance首席投資官扎卡雷利認為，目前在中國開展業務的美國公司正面臨中國經濟增長放緩，以及監管審查加強兩大風險。

澳洲財政部長弗呂登貝格則「踩多腳」，據澳媒披露，他毫不諱言指中國正「咄咄逼人」地企圖用經濟力量向其他國家施壓。而內地正瞄準澳洲的農業及能源業，波及該國紅酒、大麥及海鮮等商品。惟澳洲不會屈服於任何強硬手段，當地也可以仰賴其他市場，彌補失去中國市場的銷售額。

他稱，澳洲正處於中美激烈戰略競爭的「前線」，戰略競爭加劇將會是澳洲現時以至未來可能面臨的新現實。企業需要意識到世界已經出現轉變，伴隨而來的是更多不確定性和風險。因此，企業應該尋求市場多元化，不該過度依賴任何一個國家。

不過，瑞銀集團旗下資產規模達96億美元的對沖基金子公司UBS O'Connor，正考慮讓投資者直接投資其中國市場策略。其駐紐約的投資總監羅素表示，中國部分監管發展出人意料，而且是全球表現最差的市場之一，可是對價值投資者而言，仍屬很好的機會，以增長和流動性來看非常有吸引力。其基金不但押注半導體、電池材料、電動車和新能源股，迎合內地推動科技供應鏈自主和「碳中和」等國策，還開始低撈中國科技股。

中國證監會主席易會滿則表示，內地將堅持相互尊重、有效溝通和互利共贏的原則，於中概股監管、跨境審計監管與執法合作等領域，跟相關方面開展務實合作，爭取更大的進展和積極成果。同樣值得圈點的還有一句︰「要警惕資金空轉泡沫化，防止脫實向虛的風險累積」。

●【危中有機】花旗星設服務處助內企擴展東南亞

中美關係緊張，以及內地政府對各行業的監管趨嚴，令內地企業的投資選擇大幅收窄。外媒報道，花旗商業銀行專門在新加坡設立中國服務處，為年均收入達10億美元的增長型、中型內地新興公司提供服務，以擴展至新加坡等東南亞市場。

報道指，今年以來，中央對大型科技公司進行監管打壓，特別針對民企調查壟斷行為，進行商業數據的收集和使用，令部分內地科技公司在新加坡設立或擴大業務行動，以尋找突破口。花旗表示，去年在新加坡與之合作的中國客戶數量大增35%，而全年透過協助企業由中國打入新加坡的相關收入，較之前一年增逾一倍。

新加坡作為東南亞的商業和金融中心，科技巨頭如騰訊（00700）、TikTok中國母公司字節跳動，以及視訊串流媒體平台愛奇藝等已先後進軍當地，並作為打入東協的跳板。

花旗商業銀行早於4月宣布計劃退出13個市場的零售銀行業務，惟在新加坡設立新中國業務部，更在11個亞太市場開展商業銀行業務，該地區約佔其全球商業銀行收入的三分之一。該行執行官Jane Fraser於4月份接受訪問時表示，公司正在全球商業銀行業務以及美國和亞洲的財富管理等領域「加倍努力」。

該行亞太區負責人Rajat Madhok則表示，中國在貿易和商業活動中具有「強大影響力」，或意味着該行將尋求擴大在新加坡的中國業務部門。