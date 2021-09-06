【產經評論】美逼企業選邊站　予取予攜自討苦

美國總統拜登上場以來，中美關係非但未見改善，兩強之爭更愈演愈烈，其中金融角力更不斷升級。季內雙方除在中概股赴美上市問題上交鋒外，近月美國對沖基金針對一系列主力經營中國市場或依賴中國供應鏈的美股作出減持，圖迫使美企加快「去中國化」；而美國的盟友澳洲更和應，呼籲企業勿過度依賴中國。這些外資既想在中國市場分一杯羹，又要不斷打壓中國崛起，予取予攜，只管將自己的問題諉過於人。如此損人而害己的手段，最終只會自食苦果！

全球金融市場看似運行如常，但實際上中美金融戰卻並未有停止過。美國在審批上故意留難中企赴美上市申請，甚至已叫停審批。時值中國經濟增長正在放緩，企業資金需求大之際，美國顯然在堵住中企赴海外撲水之路，圖激化中國的債務問題。

在資金方面，乘近期中國內部進行整改，西方不斷渲染中國經濟衰退及鎖國論，並促使企業加快「去中國化」。美資券商的數據更顯示，8月美國對沖基金正在減倉主力從事中國市場以或依賴中國供應鏈的美國企業股份，說明資金在排擠「不聽話」的美企，圖逼美企選邊站，要麼繼續去賺中國的錢，要麼就落實「去中國化」，支持「美國製造」。

企業向來是在商言商，這些年美國政府一直呼籲美資撤華回國，但美企未見踴躍行動。反之，近季更明顯見到不少訂單回流中國，皆因一場疫情，說明中國的供應鏈完善穩固，且在防疫與社會秩序上相對穩定。反觀其他東南亞國家如越南，備受變種病毒疫情衝擊，經濟停擺，更顯中國市場的優勢，外資若能善用中國市場，將有助抗疫及抗通脹。難怪就連美國財長耶倫都承認，美國向進口中國商品加徵關稅損害美國消費者利益；美國商界早前更促請拜登政府取消相關關稅，足證所謂「去中國化」是不切實際，搬石砸腳之舉。

早在前朝特朗普時代，美國政府已着手限制美國聯邦退休金投資中企，如今就連對沖基金在選股上都將企業標籤（依賴中國與否），這最終必然會影響基金與企業回報。更何況，有別於其他被美國視為「敵人」的國家如伊朗，中國如今已是全球第二大經濟體，美國的圍堵行動難阻中國崛起，反會損及自身利益，加重本身的經濟金融問題，變相引火自焚。

如今中國正積極推動金融開放，不少美資大行正積極部署拓展中國金融市場，圖分一杯羹，可見美國對中國予取予攜的態度依舊未變。可是中國有權因應本身的國情決定自身的發展戰略與制度，美國圖行使霸權圍堵中國，顯然是打錯算盤。

美股估值之高危，已是路人皆見。救市措施開始退場、貨幣政策啟動正常化，經濟增長步伐將備受考驗。偏偏全球在缺芯、缺工、缺航期、缺糧、缺資源等現象下通脹來襲，滯脹憂慮正在升溫。若要逼美企放棄大潛力、高回報的中國市場，變相就是要將美企估值打折，既無助化解美國內部金融風險，更甚或會加速資產泡沫爆破，得不償失！