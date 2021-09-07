首納法定貨幣之後　薩爾瓦多：已買入200枚比特幣

中美洲小國薩爾瓦多破天荒將虛擬貨幣「一哥」比特幣(Bitcoin)納入該國法定貨幣之後，該國總統布克萊(Nayib Bukele)周一(6日)在社交媒體上宣布，該國政府已經購買了首批200枚比特幣。

布克萊稱：「明日，有史以來第一次，全球所目光都會聚焦在薩爾瓦多身上... 薩爾瓦多剛剛買入了200枚比特幣。隨着限期臨近，我們的經紀將買入更多(比特幣)。」

薩爾瓦多國會在6月9日以84票中62票同意的「絕對多數」，通過由總統布克萊提案，正式將比特幣「升格」，與美元並列該國法定貨幣，而比特幣與美元的匯率則交由市場自由決定。法案中列明比特幣將作為法定貨幣，可用來繳稅，交易不受限制，亦不用繳納資本利得稅。

布克萊當時在社交網站指出，目前比特幣市值約6,800億美元，若只有1%的資金投資當地，亦可增加該國國內生產總值(GDP)的25%，同時比特幣可為當地創造就業機會，改善國內經濟。

薩爾瓦多的經濟高度依賴外匯，海外工人匯款回國佔其GDP約20%，大約有七成人口沒有銀行帳戶，交易以現金為主，國民在接收匯款時需支持高昂的國際轉帳服務費，使用比特幣交易後，相信能減低匯款成本。同時，政府會為國民推出比特幣支付錢包，令該國達致普及金融。但有分析指出，由於虛擬貨幣去中心化的特性，容易產生洗錢、逃稅等問題，恐令薩爾瓦多的稅收大減。