中國銀河國際：家居行業可堪憧憬 有咩股好揀？

歐派家居的營收業績按年大增，成本上漲及提供讓利渠道，以致毛利率小幅下滑，其中2021年第二季實現營收為49.01億元人民幣，按年增長38.61%，公司營收大幅增加的原因主要有兩點：第一，去年同期，公司受到疫情的影響，收入減少，今年疫情緩和，基數相對較低；第二，報告期內，各類業務協同發力，營收分別實現較大增長，今年上半年，公司綜合毛利率為32.3%，按年下跌1.13個百分點，公司毛利率小幅下滑的原因主要有兩個：第一，報告期內，原材料價格上漲，導致生產成本上升；第二，公司主動向渠道讓利，以快速推進市場份額的提升。

費用率有效控制以致淨利率大幅改善。報告期內，歐派家居的銷售、管理、研發及財務費用率分別為增長7.63%、增長6.19%、增長4.50%及減少0.44%，較去年同期分別減少1.61%個百分點、減少2.47%個百分點、減少0.32%個及增加0.11%個百分點，公司費用率下降的主要原因為：公司營收快速增長，規模效應持續突顯，淨利潤率方面，公司上半年銷售淨利潤率為12.34%，同比增長2.49百分點，其中2021年第二季度銷售淨利潤率為15.68%，按年下降1.03個百分點，按季增加8.3個百分點。

報告期內，公司共擁有552家整裝大家居經銷商，開設了651家整裝大家居分店，同時，公司大宗渠道穩健發展，不斷優化產品精良程度，達到交貨準時及降低服務成本，與多家百強地產商達成合作，新興渠道方面，公司推進終端營銷模式變革及代理商轉型，新興渠道加碼投入。

風險方面，須注意經濟增長不及預期、原材料價格大幅波動等因素。公司大舉進入大家居戰略，產品、品牌及渠道優勢持續賦能，預期公司2021年、2022年及2023年能夠實現的基本每股收益分別為4.4元人民幣、5.37元人民幣及6.05元人民幣，對應預測市盈率分別為33倍、27倍及24倍，首次覆蓋，給予「推薦」評級。

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