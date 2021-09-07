中美金融戰將快對決？資金已開始押注…

美國貨幣政策即將要啟動正常化，對估值高企的美股，誠然是一大考驗。事實上，美國不少投資名宿一直在喊美股估值過高，更警告一、兩成的調整隨時可見，不須要太多理由。另邊廂，中國經濟增長放慢，加上內地監管從嚴，打擊多個新興行業，致使兩地股市先行作出調整，惟經歷這次整改，中國市場發展有望來得更紮實。若然下半年內美股真的出現大調整，相信資金的避險之選，有機會翻兜中港股市。

當然，筆者都沒有水晶球，難料美股泡沫何時爆破。之不過，在過去一段時間，當美國不斷大放水，中國就多次強調不搞大水漫灌；當美股炒經濟復甦炒到癲，中國就主動戳破新經濟股泡沫，並進行一系列的整改。中美兩者的經濟與金融政策取向不同，是明顯可見的，到底誰正確，相信距離這次金融對決有結果之日該已不太遠，亦見到有資金開始入場抄底落注受惠股份。

看來，網絡經濟平台和教育股的整改可能仲有一段時間，但金融領域就有望接力跑出，更有機會成為中港股市下一輪大反彈的領頭羊。若然閣下深信，年內全球股市確會出現一次「東升西降」的現象，那就集中火力在受惠國策的中資金融股入手。

東網產經專欄作者 帥哥