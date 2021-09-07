道指期貨靠穩　金價企1824美元

●美匯指數報92.03；港匯見7.7740；離岸人民幣(CNH)報6.4494；美元兌日圓處109.83；歐元企1.1872，英鎊見1.3839。金價報1,824美元。布油見72.09美元。比特幣企5.26萬美元水平。道指期貨靠穩。

●美股周一(6日)假期，金融市場休市。

-美國要求進一步披露信息，8月赴美上市中企數目為零。

●高盛經濟學家Ronnie Walker及其團隊發表報告，下調美國今年國內生產總值(GDP)預期至增長5.7%，低於8月份預期增6%，主要考慮到美國消費者處境恐怕會比先前所擔心的「更加艱難」。

●即月恒生指數夜期收報26,135點，升56點，低水29點，成交6,084張。

●布蘭特11月期油收報每桶72.22美元， 跌39美仙或0.54%。

●英國富時100指數收報7,187點，升48點或0.68%；法國CAC指數收報6,743點，升53點或0.8%；德國DAX指數收報15,932點，升150點或0.96%。

●美洲小國薩爾瓦多破天荒將虛擬貨幣「一哥」比特幣(Bitcoin)納入該國法定貨幣之後，該國總統布克萊(Nayib Bukele)在社交媒體上宣布，政府已經購買了首批200枚比特幣。

●德國車企寶馬(BMW)行政總裁Oliver Zipse表示，由於關鍵半導體短缺，預計供應鏈將在2022年之前保持緊張。

●外媒報道，英國政府宣布，將向該國國民保健服務(NHS)再注資54億英鎊(約580億港元)，以幫助對抗新冠肺炎疫情。

●外媒報道，阿聯酋宣布推出多元化和刺激經濟的計劃，旨在在未來十年吸引1,500億美元的外國投資。

●內地媒體引述中國海關總署數據指，今年1月至6月，內地咖啡豆進口量按年增長104.3%，進口總額按年增長76%。

●金融數據供應商標普全球計劃收購同業IHS Markit，惟需先得到反壟斷機構批准，外媒報道，歐盟反壟斷機構將會於10月8日對交易決定。

●內地咖啡豆價格暴漲近50%，上半年進口急增76%。