澳洲成峰高教附屬獲授近15萬澳元創新基金

澳洲成峰高教( 01752 )公布，其附屬Scots English College Pty Ltd成功達到創新基金的計劃負責機構澳洲英語協會所設定的合資格標準，於7月27日獲認可授予149,500澳元創新基金。

該創新基金由澳洲政府教育、技能與就業部設立，允許合資格的私立教育機構申請可至150,000澳元的經費，用於支持產品創新及基礎設施、課程設計、數碼教學方案和員工專業技術的投資。

公司認為，該創新基金可幫助SCOTS擴展境外學生基數、提高學生在綫體驗從而與學生建立長期關係。爲實現該目標，SCOTS已開始將此資金投入到開發英語自學課程，涵蓋4個等級熟練程度：A2(初中級)，B1(中級)，B2(中高級)，及C1(高級)。SCOTS還將重新設想和設計其學習管理系統平台，以滿足學生的各方面需求。

公司已經聘用了師資團隊開始開發課程科目内容，約 20%的工作已經完成。數碼化學習的設計工作也已安排就緒，以針對每個等級創建一個科目原型。另外，關於新的學習管理系統平台用戶界面及用戶體驗的討論也在進行中。