【瑞通推介】比亞迪逆市回　投資者追熊

瑞通認股證牛熊證銷售部：美股隔晚假期休市。恒指周一(6日)以近全日高位26,163點收市，升261點或1%。周二(7日)早段好淡爭持，一度重上26,200點。恒指好倉(牛證及認購權證)周一淨流出近4,200萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾6,300萬元，反映投資者預期大市將再度回軟。周一恒指牛證街貨重貨區為收回價24,500至24,599點，而熊證街貨重貨區為收回價27,000至27,099點。

中國國務院副總理劉鶴表示，支持民營經濟發展方針政策現時及未來也不會改變，發展數碼經濟須落實新發展理念。

包括美團出行的網約車平台近日遭內地政府部門約談要求整改，上周五表現落後的美團，周一先跌後回升，倒升1.1%收247.4元，暫受阻於50天線(249元)。美團周二早段升逾4%，逼近260元。周一有逾230萬元淨流出其好倉，淡倉同日亦有小量資金淨流出。

比亞迪股份8月汽車銷量約6.85萬輛，按年增加86.3%，其中新能源汽車銷量較去年同期增約3倍至6.14萬輛。另外，工信部副部長預料今年首8個月新能源汽車產銷按年增長兩倍，市場滲透率超過10%。另一方面，據報三星減持所持比亞迪大部分股權，出售價值約101億元的股份，佔比亞迪股本約1.6%。比亞迪周一飆7.8%，以全日高位274.2元收市，是表現最好藍籌。周二早段逆市回落約2%，曾失270元。超過1,400萬元在周一淨流出其好倉，淡倉則有逾1,200萬元淨流入。

友邦保險周一重越10天、20天和50天線，收漲2.3%於94.8元，盤中觸及95元。友邦周二早段跌約1%，回落至94元以下有支持，其後靠穩。周一有約300萬元淨流出其好倉，淡倉則有逾20萬元淨流入。

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