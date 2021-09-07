【高盛推介】美團反彈跑贏大市 資金兩邊部署
2021年09月07日 11:20
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團周一(6日)反彈升約1.1%，周二(7日)早段繼續反彈。早上開市隨即重上250港元水平，並且升幅擴大，最高見263元，跑贏大市。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證於上周四(2日)及上周五(3日)共錄得約1,740萬元資金流入後，周一資金反彈沽出獲利。而認沽證以過去5個交易日計，則共錄得約1,870萬元資金流入。
牛熊證方面，可見牛證於周一繼續獲資金流入，有約240萬元，並分布在各收回區域的產品。熊證於周一亦獲資金轉向流入，有約180萬元。
觀察港股通資金流向，周一北水留意美團，上周五及本周一共錄得約5.4億元資金淨買入。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約2個月的低街貨美團購證(19266)。貼價選擇可留意年期約2個月的美團購證(11694)。牛證方面可留意屬貼牛的美團牛證(64151)，與現價有約26元收回距離。
美團購證19266，行使價311.28元，2021年11月8日到期，實際槓桿8.2倍，高槓桿、低街貨。
美團購證11694，行使價286.08元，2021年11月8日到期，實際槓桿7.1倍，貼價。
美團牛證64151，收回價235元，行使價232元，換股比率500，槓桿比率9.1倍，相近收回價貼牛中街貨較低。
投資者如看淡，認沽證方面的價外選擇可留意年期約3個月的美團沽證(11689)。高槓桿選擇可留意屬貼價的美團沽證(13541)。熊證方面的近熊選擇可留意美團熊證(60242)，與現價有約19元收回距離。遠熊選擇可留意美團熊證(50283)，與現價有約29元收回距離。
美團沽證11689，行使價219.8元，2021年11月23日到期，實際槓桿5.2倍，價外。
美團沽證13541，行使價244.8元，2021年10月19日到期，實際槓桿7.3倍，高槓桿、貼價。
美團熊證60242，收回價280元，行使價283元，換股比率500，槓桿比率10.7倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
美團熊證50283，收回價290元，行使價293元，換股比率500，槓桿比率7.7倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
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