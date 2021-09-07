【高盛推介】騰訊突破1個月高位 資金積極部署淡倉
2021年09月07日 11:56
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周一(6日)再度挑戰500港元關口，並且穩守在500元以上收市，升約3.5%，周二(7日)早段繼續上升。早上高開約1%後升幅擴大，最高見520元，突破1個月高位。
騰訊近期持續回購，當中據騰訊報表披露，騰訊周一於聯交所再回購20萬股，涉資約1億元。而騰訊至今已累計回購共216.26萬股。騰訊上周宣布預先註冊用戶達2,370萬人，旗下手遊《英雄聯盟：激鬥峽谷》將於下周三(15日)於內地推出。有券商指消息影響正面，有助提振投資者對騰訊及網遊行業前景的信心。
觀察個股輪證資金流向，可見周一資金轉向積極部署淡倉，當中認沽證錄得約1,660萬元資金流入，為周一最多資金流入的認股證相關資產。熊證則於周一錄得約570萬元資金流入，並較集中在530至535元收回區域的產品。
好倉方面，則見認購證於上周五(3日)錄得約2,440萬元資金流入後，周一獲資金轉向沽出。而周一部署牛證的資金沽出475元以下收回價的產品，並轉倉至475元以上收回價的產品。
觀察港股通資金流向，可見北水周一轉向買入騰訊，錄得約9.4億元資金淨買入。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約4個月的低街貨騰訊購證(21857)。價外選擇可留意屬中期的低街貨騰訊購證(20149)。牛證方面可留意屬貼牛的新上市騰訊牛證(66517)，與現價有約28.5元收回距離。
騰訊購證21857，行使價595.5元，2021年12月28日到期，實際槓桿8.8倍，高槓桿、低街貨。
騰訊購證20149，行使價620.5元，2022年1月4日到期，實際槓桿8.2倍，價外、中期、低街貨。
騰訊牛證66517，收回價490元，行使價487.2元，換股比率500，槓桿比率16.2倍，新上市貼牛。
投資者如看淡，認沽證方面的高槓桿選擇可留意低街貨騰訊購證(13281)。價外選擇可留意年期約5個月的騰訊沽證(24338)。熊證方面的近熊選擇可留意騰訊熊證(57152)，與現價有約31.5元收回距離。遠熊選擇可留意騰訊熊證(69575)，與現價有約51.5元收回距離。
騰訊沽證13281，行使價509.5元，2021年10月22日到期，實際槓桿9.9倍，高槓桿、低街貨。
騰訊沽證24338，行使價400.2元，2022年1月25日到期，實際槓桿6.7倍，價外、中期。
騰訊熊證57152，收回價550元，行使價553元，換股比率500，槓桿比率13.6倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
騰訊熊證69575，收回價570元，行使價573元，換股比率500，槓桿比率8.9倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載： http://www.gswarrants.com.hk。