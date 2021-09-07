【高盛推介】騰訊突破1個月高位　資金積極部署淡倉

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周一(6日)再度挑戰500港元關口，並且穩守在500元以上收市，升約3.5%，周二(7日)早段繼續上升。早上高開約1%後升幅擴大，最高見520元，突破1個月高位。

騰訊近期持續回購，當中據騰訊報表披露，騰訊周一於聯交所再回購20萬股，涉資約1億元。而騰訊至今已累計回購共216.26萬股。騰訊上周宣布預先註冊用戶達2,370萬人，旗下手遊《英雄聯盟：激鬥峽谷》將於下周三(15日)於內地推出。有券商指消息影響正面，有助提振投資者對騰訊及網遊行業前景的信心。

觀察個股輪證資金流向，可見周一資金轉向積極部署淡倉，當中認沽證錄得約1,660萬元資金流入，為周一最多資金流入的認股證相關資產。熊證則於周一錄得約570萬元資金流入，並較集中在530至535元收回區域的產品。

好倉方面，則見認購證於上周五(3日)錄得約2,440萬元資金流入後，周一獲資金轉向沽出。而周一部署牛證的資金沽出475元以下收回價的產品，並轉倉至475元以上收回價的產品。

觀察港股通資金流向，可見北水周一轉向買入騰訊，錄得約9.4億元資金淨買入。

騰訊購證21857，行使價595.5元，2021年12月28日到期，實際槓桿8.8倍，高槓桿、低街貨。

騰訊購證20149，行使價620.5元，2022年1月4日到期，實際槓桿8.2倍，價外、中期、低街貨。

騰訊牛證66517，收回價490元，行使價487.2元，換股比率500，槓桿比率16.2倍，新上市貼牛。

騰訊沽證13281，行使價509.5元，2021年10月22日到期，實際槓桿9.9倍，高槓桿、低街貨。

騰訊沽證24338，行使價400.2元，2022年1月25日到期，實際槓桿6.7倍，價外、中期。

騰訊熊證57152，收回價550元，行使價553元，換股比率500，槓桿比率13.6倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

騰訊熊證69575，收回價570元，行使價573元，換股比率500，槓桿比率8.9倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。