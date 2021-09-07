小鵬汽車發布全球首款可騎乘智能機械人

此次亮相的智能機械馬在動力模組、運動控制、智能駕駛、智能交互等方面，均實現了對以往四足機械人的技術突破，是全球首款可騎乘智能機械馬。

鵬行智能足式機器人和小鵬匯天飛行汽車，都屬於小鵬汽車在「未來交通探索者」戰略下布局的生態企業。隨着足行智能交通工具的浮出水面，代表着小鵬汽車正在從會「跑」的智能交通工具，正式進入到「跑、飛、行」的更大範圍的智能交通布局中。

公司介紹，該款智能機械馬擁有前腿「前膝後肘」、「直膝行走」的獨特小馬形態，搭載鵬行智能自主研發的高功率密度比動力總成單元，運用精確的動力學模型結合AI技術，實現出色的平衡性與敏捷性，還可滿足小朋友的騎乘需求，成為生活中短距交通運輸的小助手。

該款智能機械馬融合了小鵬汽車全棧自研的智能駕駛技術，採用視覺加激光雷達的感知系統，具備自主運動能力。同時具備業內領先的「多模態交互」能力，融合了視覺、聽覺與觸覺交互，面部配置曲面顯示屏，擁有豐富的表情與肢體語言，希望成為「小鵬友的第一個智能交通工具」。

小鵬汽車董事長何小鵬認為，未來在智能電腦和智能手機以外，智能汽車和智能機械人會帶來全新的生活方式。

目前，鵬行智能在深圳、廣州、北京、美國均設有研發中心，正在匯集來自全球的機械人、汽車和科技頂尖人才。