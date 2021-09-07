小鵬汽車發布全球首款可騎乘智能機械人
2021年09月07日 12:28
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內地電動車企業小鵬汽車(09868)旗下生態企業鵬行智能發布全球首款可騎乘智能機械馬第三代原型機，內部代號為「小白龍」。
此次亮相的智能機械馬在動力模組、運動控制、智能駕駛、智能交互等方面，均實現了對以往四足機械人的技術突破，是全球首款可騎乘智能機械馬。
鵬行智能足式機器人和小鵬匯天飛行汽車，都屬於小鵬汽車在「未來交通探索者」戰略下布局的生態企業。隨着足行智能交通工具的浮出水面，代表着小鵬汽車正在從會「跑」的智能交通工具，正式進入到「跑、飛、行」的更大範圍的智能交通布局中。
公司介紹，該款智能機械馬擁有前腿「前膝後肘」、「直膝行走」的獨特小馬形態，搭載鵬行智能自主研發的高功率密度比動力總成單元，運用精確的動力學模型結合AI技術，實現出色的平衡性與敏捷性，還可滿足小朋友的騎乘需求，成為生活中短距交通運輸的小助手。
該款智能機械馬融合了小鵬汽車全棧自研的智能駕駛技術，採用視覺加激光雷達的感知系統，具備自主運動能力。同時具備業內領先的「多模態交互」能力，融合了視覺、聽覺與觸覺交互，面部配置曲面顯示屏，擁有豐富的表情與肢體語言，希望成為「小鵬友的第一個智能交通工具」。
小鵬汽車董事長何小鵬認為，未來在智能電腦和智能手機以外，智能汽車和智能機械人會帶來全新的生活方式。
目前，鵬行智能在深圳、廣州、北京、美國均設有研發中心，正在匯集來自全球的機械人、汽車和科技頂尖人才。