印度首富將步入千億富豪行列　穩坐亞洲第一

外媒報道，印度的首富安巴尼(Mukesh Ambani)旗下的信實工業(Reliance Industries)股價創歷史新高，令該名首富穩坐亞洲首富，更進一步逼近全球千億美元的頂級富豪俱樂部。

據外媒億萬富翁指數，截至今日(7日)，安巴尼所擁有財產總值為926億美元，排名全球第12位。有分析師預計，在多個利好消息的推動下，信實集團股價還有望進一步上漲，令安巴尼進入千億富豪行列。

周一(6日)，信實集團因其子公司宣布收購基因測試公司Stand Life Sciences的多數股權。股價上漲逾3%，創新高。而上周五(3日)，該集團子公司Reliance Retail Ventures亦收購Just Dial的控股權，令其公司當日股價上漲逾4%。

同時，外媒於引述該企其他收購消息，包括計劃收購T-Mobile荷蘭子公司的控股權；及旗下移動通信子公司Jio亦計劃未來一周推出一款新的智能手機。另外，沙特阿拉伯國營油企沙特阿美(Saudi Aramco)，據報亦正談判收購信實的煉油和化工業務的20%股份，進一步增強投資者對該企的信心。