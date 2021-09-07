香港中華總商會：港深加強合作　加強優勢互補

《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》周一(6日)出台，香港中華總商會指出，有關深化方案及相關合作安排，不僅為香港帶來龐大發展新機遇，更有助進一步加強港深兩地優勢互補，讓雙方的獨特功能得以更有效發揮，特別是透過全面深化前海深港現代服務業合作區建設，進一步鞏固和提升港深作為粵港澳大灣區高水平對外開放的「雙引擎」功能定位，配合「十四五」規劃和「國內國際雙循環」新格局發展。

中總會長袁武表示，《前海方案》大幅擴展合作區面積，並就戰略定位、發展目標、產業重點、合作機制等作出全面規定和深化改革開放，對推進前海與香港規則對接、機制銜接，強化彼此現代服務業合作帶來重大意義。

中總期望政府能用好《前海方案》賦予的政策支持和便利措施，通過強化港深合作機制，全方位加強兩地互動，特別是深化金融服務互聯互通和人民幣跨境使用、促進創新科技、法律仲裁和爭議解決等領域合作，讓香港與前海透過更廣泛合作，並結合日前發布的《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》，攜手推動香港、澳門、前海及橫琴在參與粵港澳大灣區建設發揮更大作用。該會將積極協助會員企業及香港工商界，在深化開放合作的框架下進一步探索發展新空間。