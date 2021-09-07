潘蘇通高銀集團通知銷監局　傲玟5月26日起已暫停出售

由於傲玟仍未取得滿意紙，意味已不能再進行任何銷售工作。高銀周一晚(6日)回應指出，有關項目已經取消預售樓花，公司有信心短期內可以落成，故調整策略以現樓發售。項目較早前已取得佔用許可證(又稱入伙紙)，公司會繼續監測項目工程進度，務求令項目盡快完工。至於已購買樓花的買家可選擇繼續完成買賣合約，或即時取消成交，後者將按照買賣合約之條款退回訂金及利息補償。

地政總署資料顯示，傲玟的預售樓花同意書於2019年3月底生效，惟有關同意書已於今年8月27日被取消，涉及379個單位，相信為2013年4月一手住宅銷售條例實施後首見。

資料顯示，項目早前已取得入伙紙，惟交樓入伙日期一拖再拖，並接連錄得交易告吹情況。該盤自2019年11月開售以來，銷情一直緩慢，至今已經歷時接近兩年時間，扣除6伙交易告吹個案後，合共僅賣出22個單位，佔整項目單位總數401伙僅約5.5%，餘下待售單位的預售樓花同意書亦已被取消。

發展商早前表示，已通知各買家有關項目需延遲交樓，大部分買家初步表示會考慮繼續等候成交，公司會按照買賣合約之條款跟進處理事件。該公司又指，將繼續監測項目工程進度，務求令項目盡快完工。據了解，該盤最初預計關鍵日期為2020年11月，其後已先後延至今年5月及7月。