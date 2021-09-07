陳正犖：美國非農職位遜預期　為何不足為懼？

8月美國僅增加了24.3萬個非農業就業職位，遠低於市場及我們的預測。尤其令人意外的是，休閒和酒店業的新增工作職位為零，自2月以來該行業一直是重新招聘的動力，上個月增加了41.5萬份職位。表面看今次就業報告疲弱，但只要細心拆解數字，大家會發現背後問題是勞動力短缺，並非需求不足。休閒和酒店業工資按月增長1.3%，整體美國人時薪按年增長更達4.3%，同時失業率下降至5.2%，勞動參與率亦保持不變，種種迹象反映美國勞動力市場仍非常緊張。

問題在休閒和酒店業中最明顯。餐廳消費開支在月度和每日數據中都表現良好，而且該行業的工資在過去六個月中以雙位數的年增長率增長，顯然主要問題不是缺乏職位，而是無法填補這些空缺。聯儲局官員一直認為，疫情期間每周300美元額外失業援助到​​期，將使工人重返勞動力市場。

25個州提前終止了這援助，但似乎並未帶動勞動力市場出現預期的鬆動。今次公布的整體就業人數，可能令聯儲局宣布減少買債的時間延遲至11月。然而從長期來看，今次就業報告更加鷹派，顯示勞動力市場和通脹壓力趨緊的迹象，故此維持預測聯儲局將於12月開始行動即減少買債。

建議投資者在資產組合中，環球股票繼續持偏高比重，全球債券和現金持偏低比重。稍後如果全球確診病例回落，通脹預期和疫情後的樂觀情緒，可能再次反彈。但是，鑑於市場復甦的整體狀況和宏觀經濟政策的演變，不會將很大部分投資，配置到「復甦」交易。與此同時，美國增長型股份的反彈受到每股盈利增長和低利率的良好支持，但過去兩年的強勁表現限制了未來回報空間。長期利率或重新向上，可能會對最具投機性的增長型資產，估值構成壓力。

預計到2022年底，刺激政策和經濟增長都會放緩，未來整體股票回報應該會趨向溫和。回報正面但回報預期不那麼強勁，投資者或需考慮，將股票市場的配置從最高風險的公司，轉移到那些具有更強勁的長期前景、更高質量的資產負債表，以及未來股息派發前景強勁的公司。派發和增加股息的公司往往具有強於平均水平的財務穩定性，並且在股市低迷期間出現較小跌幅的長期往績。

上月起，開始建議將中等風險投資組合的10%，分配予股息增長策略，在美國和美國以外股票之間平均分配。另外，大家可繼續留意環球醫療保健行業股份，在美國市場中低估值，而且自1980年代後期以來，美國醫療保健行業收入或每股盈利並未出現年度下降，具有持續的收入和盈利增長優勢。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖