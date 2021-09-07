2/3薩爾瓦多國民反對比特幣成法幣

中美洲小國薩爾瓦多周二(7日)正式啟用比特幣為法定貨幣，這可能是比特幣面世12年來，面對最大的挑戰及考驗。

加密貨幣的狂熱者和批評者都將密切關注這一實驗，以了解是否加密貨幣能與美元共同在市面上流通，及它對這個貧困的中美洲國家能否帶來好處。

在正式啟動上路前，薩爾瓦多買入400枚比特幣，目前市值接近2,100萬美元。總統Nayib Bukele表示，未來計劃購買更多。為初步推行，薩國已經取用政府比特幣錢包Chivo，它使用薩爾瓦多國民身份證號碼註冊，預裝30美元的貨幣。

此外，政府也在全國安裝了200部比特幣自動提款機，可用於將加密貨幣兌換成美元。同時，議會日前也批准成立1.5億美元的比特幣信託基金。

薩爾瓦多做出此一決定的背景，是經濟嚴重依賴海外移民寄回家的匯款，去年匯款總額為 60億美元，約佔國內生產總值的1/5。 Bukele表示，比特幣每年可以為薩爾瓦多人節省4億美元的交易費用。

不過，雖然Bukele本人的支持率超過80%，但民調顯示，他此做法並不受歡迎，2/3的受訪者表示應廢除該法律，而超過70%的受訪者表示他們更願意使用美元。

薩國已有多起抗議，批評人士指出，比特幣的波動很大，根本就不受控。有些人擔心政府以比特幣發放退休基金，這可能會在波動時期損害領取者的購買力。