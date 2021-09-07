索羅斯頻唱淡中國　官媒批為「全球經濟恐怖分子」…

國際金融巨鱷索羅斯近期多次唱淡中國，8月份先後在《華爾街日報》及《金融時報》撰文，批評內地的監管行動，指此舉威脅摧毀「下金蛋的鵝」，又指當局不懂市場發展。言猶在耳，近日又再在《華爾街日報》撰文，批評基金公司「一哥」貝萊德進軍中國的資產管理行業，將令客戶資金和美國的安全利益構成風險，更形容是「悲劇性的錯誤」。其言論引來內地媒體《環球時報》的抨擊，直指索羅斯是「全球經濟恐怖分子」！

索羅斯表示，貝萊德似乎誤解了中國當局的取向，並指表面上中國區分了國有企業和民營企業，但事實上中國當局將所有中國企業視為國家的工具。事實上，早前他亦曾撰文，指中國進行一系列打壓行動，導致市場動盪，警告不應再與中國建立更密切的經濟聯繫，更促請美國國會通過跨黨派法案，明確要求資產經理人只能投資治理結構透明、與股東立場一致的企業。

其實，過去索羅斯一直是中國「大好友」，2010年時曾在一個私人宴會上稱，中國現在在國際舞台上擁有更多的權力，政府運作優於美國。不過今次因政策問題令他「撈貨」失敗，最終損手離場，或令其立場生變。

索羅斯的評論，似乎是道出部分外國投資者的心聲，的確不少外資都在差不多時間大幅減持中概股，如有有美國女股神之稱的Cathie Wood早前表示，已清倉中概股，相關股份市盈率及估值結構正下降，很可能不會短期內恢復，甚至還會有下行空間。不過她亦指出，投資時不會將中概股排除，旗下的基金在清倉中概股後不久，亦曾入場撈貨，惟規模不大。

內地《環球時報》發文反擊，形容索羅斯是「全球經濟恐怖分子」，重提他介入中國政策的舊事，並列舉其「搞亂」世界的三大板斧。該文章題為「這個『全球經濟恐怖分子』，正盯着中國」的文章，一開首便連環以「全球經濟恐怖分子」、「陰謀家」、「世界上最邪惡的人」、「撒旦的兒子」名字，形容索羅斯其人。報道聚焦這位美國金融大鱷的理由，是索羅斯近來「用非常惡毒的語言非議中國這一輪市場監管」。

文章還列舉索羅斯近期看淡中國的各種行為，包括旗下基金公司清倉所有騰訊音樂、百度、唯品會等中概股股票，直指「他(索羅斯)這一番對中國的針對，就很有點惱羞成怒的味道」。文章直指，西方組織「人權觀察」屢次造謠針對中國，索羅斯便是該組織的幕後金主。

索羅斯的「沽空」戰績彪炳，早於1992年9月的「黑色星期三」狙擊英鎊一役，廣被外界譽為「打垮英倫銀行的人」而聲名大噪。另以他為首的對沖基金集團在1997年狙擊亞洲貨幣如泰幣、韓圜及印尼盾，不少亞洲國家至今仍心有餘悸，當年他更將狙擊目標盯上港元，並沽空期指進行雙邊操作，終迫使港府出手入市「打大鱷」，可見其興風作浪之能事。2013年其傳聞的沽空名單包括日圓、澳元以至英鎊，傳均有斬獲，連投資黃金時機亦如有神助，足證其投資眼光如炬。其得意之作，還有旗下索羅斯基金管理於2012年第4季勁減黃金交易所買賣基金SPDR Gold Trust持倉55%，剛好避過2013年金價大跌一劫。