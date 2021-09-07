索羅斯頻唱淡中國 官媒批為「全球經濟恐怖分子」…
2021年09月07日 16:02
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國際金融巨鱷索羅斯近期多次唱淡中國，8月份先後在《華爾街日報》及《金融時報》撰文，批評內地的監管行動，指此舉威脅摧毀「下金蛋的鵝」，又指當局不懂市場發展。言猶在耳，近日又再在《華爾街日報》撰文，批評基金公司「一哥」貝萊德進軍中國的資產管理行業，將令客戶資金和美國的安全利益構成風險，更形容是「悲劇性的錯誤」。其言論引來內地媒體《環球時報》的抨擊，直指索羅斯是「全球經濟恐怖分子」！
索羅斯表示，貝萊德似乎誤解了中國當局的取向，並指表面上中國區分了國有企業和民營企業，但事實上中國當局將所有中國企業視為國家的工具。事實上，早前他亦曾撰文，指中國進行一系列打壓行動，導致市場動盪，警告不應再與中國建立更密切的經濟聯繫，更促請美國國會通過跨黨派法案，明確要求資產經理人只能投資治理結構透明、與股東立場一致的企業。
他指出，去年11月阿里巴巴(09988)旗下的螞蟻集團IPO被叫停，今年6月滴滴出行在美國掛牌後面臨審查，然後是美國資助的補教業受打壓。這些事件對於海外市場產生了深遠的負面影響，重創在美國上市的中概股和空殼公司。他又提到，貝萊德必須意識到「中國房地產市場正在醞釀一場大危機」，目前貝萊德前進中國的行動將危及美國與其他民主國家的國家安全利益，呼籲美國國會通過兩黨立法，授權證券交易委員會(SEC)限制資金流向中國。
其實，過去索羅斯一直是中國「大好友」，2010年時曾在一個私人宴會上稱，中國現在在國際舞台上擁有更多的權力，政府運作優於美國。不過今次因政策問題令他「撈貨」失敗，最終損手離場，或令其立場生變。
索羅斯的評論，似乎是道出部分外國投資者的心聲，的確不少外資都在差不多時間大幅減持中概股，如有有美國女股神之稱的Cathie Wood早前表示，已清倉中概股，相關股份市盈率及估值結構正下降，很可能不會短期內恢復，甚至還會有下行空間。不過她亦指出，投資時不會將中概股排除，旗下的基金在清倉中概股後不久，亦曾入場撈貨，惟規模不大。
內地《環球時報》發文反擊，形容索羅斯是「全球經濟恐怖分子」，重提他介入中國政策的舊事，並列舉其「搞亂」世界的三大板斧。該文章題為「這個『全球經濟恐怖分子』，正盯着中國」的文章，一開首便連環以「全球經濟恐怖分子」、「陰謀家」、「世界上最邪惡的人」、「撒旦的兒子」名字，形容索羅斯其人。報道聚焦這位美國金融大鱷的理由，是索羅斯近來「用非常惡毒的語言非議中國這一輪市場監管」。
文章還列舉索羅斯近期看淡中國的各種行為，包括旗下基金公司清倉所有騰訊音樂、百度、唯品會等中概股股票，直指「他(索羅斯)這一番對中國的針對，就很有點惱羞成怒的味道」。文章直指，西方組織「人權觀察」屢次造謠針對中國，索羅斯便是該組織的幕後金主。
索羅斯的「沽空」戰績彪炳，早於1992年9月的「黑色星期三」狙擊英鎊一役，廣被外界譽為「打垮英倫銀行的人」而聲名大噪。另以他為首的對沖基金集團在1997年狙擊亞洲貨幣如泰幣、韓圜及印尼盾，不少亞洲國家至今仍心有餘悸，當年他更將狙擊目標盯上港元，並沽空期指進行雙邊操作，終迫使港府出手入市「打大鱷」，可見其興風作浪之能事。2013年其傳聞的沽空名單包括日圓、澳元以至英鎊，傳均有斬獲，連投資黃金時機亦如有神助，足證其投資眼光如炬。其得意之作，還有旗下索羅斯基金管理於2012年第4季勁減黃金交易所買賣基金SPDR Gold Trust持倉55%，剛好避過2013年金價大跌一劫。