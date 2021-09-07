道期靠穩 比特幣企5.1萬美元

美匯指數報92.16；港匯見7.7732；離岸人民幣(CNH)報6.4544；美元兌日圓報109.9；歐元企1.1877，英鎊處1.3839。金價報1,828美元。布油報72.41美元，紐油報68.96美元。比特幣曾升至5.2萬美元水平，最新回落至5.1萬美元。道指期貨升22點。

●歐股個別發展，Vistry股價漲近6%。

●中國經濟：

-中國8月出口按年增長15.7%，超出預期。

-瑞銀料中國第三季GDP增速放緩至5.8%，人行或降準。

-官媒：保險業須化解負債端隱患。

-發改委：開展綠色電力交易試點，構建新型電力系統。

-海關總署：中國首8月大豆進口按年增3.6%

●行業龍頭：解決全球航運危機惡性循環，方法只有一個...

●香港次季永久離港為由提取MPF申請8,000宗，按季增4%。

●易付達：電子消費券帶動裝機量增近3倍。

●全球缺「芯」！福士：恐成未來幾年產業樽頸。

●巴西金融市場下調今年經濟增長預測，料通脹升溫。

●日本家庭支出連降3個月，家庭用品使費跌8.4%。

●澳洲央行維持基準利率於0.1厘不變。

●字節跳動申請「抖in逛全球」商標。

●小鵬汽車發布全球首款可騎乘智能機械人。

●WTO前總幹事：中國監管風暴恐加速全球脫鈎。