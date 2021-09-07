DWS降明年中國經濟增長預測至5.6% 或進一步降準

DWS德意志投資亞太區投資主管Sean Taylor在網上會議中預期，預期2022年亞洲區增長或低於預期，主要由於疫情未完全受控及低疫苗接種率。

中國方面，Sean Taylor下調了2021年中國經濟增長預測，由8.7%增長下降至8.2%，主要由於內地對網絡行業、教育行業和房地產行業監管的不確定性，加上7月份中國經濟指數疲弱，反映經濟放緩可能比預期快。

不過，他相信第四季經濟增長會趨穏定，主要由於中國政府或積極提供有針對性的財政支持、更高就業和疫苗接種率，預期將帶動今年第四季消費。此外，他料內地貨幣政策或保持寬鬆，預計將進一步下調存款準備金率。

他續指年初至今，除日本外，MSCI亞洲指數的表現跑輸MSCI世界指數26%，MSCI中國是主要的下跌者，相比MSCI世界指數跑輸達30%。原因包括中國人民銀行在今年初決定收緊貨幣政策，較其他央行快，以及中國近期的監管措施影響投資者在內地投資意欲。

展望2022年，DWS預期中國經濟增長率為5.6%，疫情後生活正常化，政府會優先推行共同富裕政策，未來增長會趨向平衡和可持續。