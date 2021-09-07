揚海加推第4號價單　周六次輪銷售共推188伙

嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，加推的第4號價單有98伙單位，包括一房至四房，包括25個一房單位、38個兩房戶、31個三房戶及4個四房戶。實用面積由334至1,420方呎，以最高折扣率20%計算，該批單位折實後售價1,070.24萬至6,675.04萬元，折實後實用面積呎價介乎28,751至47,007元，折實平均呎價35,291元。

本周六推出的次輪銷售將會全數推出第3至4號價單的188個單位，嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪指，第3號及4號價單折實市值約40億元，平均折實呎價34,708元。他指出，項目首次推出以組合形式發售單位，包括第1A座的A及B單位，為面向深灣的四房一套及三房單位，另一組為第1B座的A及B單位，屬面向深灣的四房兩套及三房單位。

最平入場單位為第2A座6樓E室，實用面積341方呎，折實售價1070.24萬元，折實呎價約31,385元。