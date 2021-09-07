恒生：上半年數碼渠道投資的年輕客戶飆16倍

年輕一族的財富管理活動愈趨活躍，恒生銀行數碼銀行主管鄭維章表示，今年上半年透過該行數碼渠道投資的年輕客戶(18至34歲)按年飆升16.1倍，帶動年輕客戶投資資產管理規模(AUM)按年升25%。

鄭氏稱，該行數碼銀行登記客戶達250萬人，其中投資用戶數目按年升55%，數碼銀行及理財交易量亦按年增63%，推動該行上半年AUM按年錄雙位數增幅，至近6,000億港元。

為滿足財富管理需求，該行投資產品及顧問業務主管李佩珊指，今年會額外增聘500名全職員工，尤加強財富管理及重點增聘跨境理財人才。產品方面則推出美股手機買賣服務，並預告美股掛鈎新產品即將出台，現正待最後審批。

不少銀行就大灣區「跨境理財通」已作最後準備工作，她表示，該行已選定內地合作銀行，包括分行等渠道已有數千名理財人員，預計理財通開通初期，可為「南向通」客戶提供涵蓋不同資產及市場之基金、債券、港幣及外幣等產品。

展望下半年投資環境，她認為疫情仍是最大不明朗因素，儘管變種病毒或影響市場投資氣氛，惟低息環境下理財需要保持強勁。