陽光房託全年派息比率97%　對寫字樓業務審慎

投資及投資者關係總監葉美鈴在電話會議中透露，集團在疫情開始時已經向租戶提供租金寬減措施，租金金額將攤銷至租戶年期，其攤銷金額為1,400.1萬元，若以攤銷時間計算，影響約為12個月，按年增長88%。

她續指，政府今天宣布「回港易」計劃，容許內地及澳門的非本港居民免檢疫來港，預計下周三(15日)實施。葉美鈴料有助帶動位於上水商場的人流，指疫前該商場約有三分一人流為自由行及旅客，她說港府若能再進一步放寬「回港易」及自由行出入境限制，對商戶銷售額會有很大提升。

對於集團2020至2021財年寫字樓及零售物業續租增長比率分別為負增長5.3%及6.2%，行政總裁吳兆基認為考慮到零售業表現在今年才開始恢復，已是相當理想，且他指商場出租率高，能穏定商場租金來源。

他強調集團提高2020至2021財年的派息比率至97.5%，反映集團對基金現金流充滿信心。他指集團成立15周年，在此艱難時間仍能提升派息比率，反映集團業務穩健，相信投資者會為此感到滿意。

展望未來，葉美鈴表示對寫字樓租金走勢持審慎態度，主要由於市場對面積1萬呎以上寫字樓需求放緩，跨國企業對來港設寫字樓因疫情而持觀望態度，且2022年至2023年寫字樓供應增加，或對未來續租租金帶來影響。

物業收購方面，她表示，去年底生效的房地產基金守則修訂，集團亦隨之進行相關修訂，增加了集團在物業投資方面範圍及靈活度。因此希望在低息環境下，尋找收購機會，表示除現有主要業務寫字樓和零售物業外，亦會考慮作工廈改建等其他物業類型，表示會積極尋找收購機會。