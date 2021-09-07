【新盤追擊】THE HOLBORN社區配套多元豐富

港島東是中環以外，港島區另一個主要商業區，甲級商廈林立，深得跨國企業追捧，連帶區內住宅物業亦都搶手，新盤更是一盤難求；據美聯物業助理聯席董事范浩銘表示，港島東核心商業區位於鰂魚涌、太古坊一帶，區內的住宅、商業與休閒空間平衡發展，同時又集購物、餐飲及娛樂於一身，吸引中產人士聚居，所以區內的住宅物業向來暢旺，有價有市，不論自住及投資都具有優勢。

由恒基兆業發展的單幢式住宅新盤THE HOLBORN，位於筲箕灣道1號，貼近太古城，全盤提供420伙，涵蓋開放式至3房；而項目距離港鐵太古站及西灣河站，僅5至10分鐘步程，鐵路優勢不言而喻。筲箕灣道亦有電車、巴士、小巴路線，來往港九新界各區，方便快捷。

至於日常消閒購物就更加多姿多采，由THE HOLBORN步行幾分鐘即到太古城中心、以及康怡廣場兩大購物商場，當中商舖、餐廳、戲院、超市、溜冰場可謂應有盡有。

另外，前往海濱公園旁的鯉景灣附近，食肆林立，素有蘇豪東之稱，亦僅步行6分鐘，閒時吹吹海風歎一歎，實為賞心樂事。想知樓盤更多資料，即Click片了解。

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