中資長遠將稱霸手套產業？馬國巨企表示擔憂

疫情爆發後，全球最大橡膠手套生產國--馬來西亞，即接下各國巨量需求，目前全球市佔率逾三之二。惟該國手套四巨頭之一的Hartalega今日(1日)於年度股東大會後的線上簡報中指，中國或威脅馬來西亞的長期主導地位。

外媒報道，在馬來西亞疫情加劇、生產中斷期間，中國手套公司滿足歐美不斷增長的需求。Hartalega行政總裁Kuan Mun Leong表示，據中國手套製造商宣布的產能擴張計劃，料2022年中國將佔全球手套供應總量的23%，高於目前的16%；馬來西亞屆時市佔率將由目前的67%縮減至60%。

Kuan Mun Leong稱，不管喜好與否，中國現在是股不可忽視的力量，是應該承認的競爭對手。他認為，馬來西亞中短期不會失去領導地位，惟長期的話不確定能保持地位。Hartalega未來3年資本支出將達13億令吉(24億港元)，主要用於研發、自動化及數碼化。

Hartalega目前僅以70%產能運作、使用60%的勞動力，滿載運轉將需要公司每兩周對全體9千名員工進行檢疫測試，將嚴重中斷生產。Kuan Mun Leong稱，手套平均售價進入今年下半年來已經觸頂，並在走低，料價格將在明年首季恢復正常。