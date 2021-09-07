中國調控樓市壓樓價　點解令外資大行勁擔心？

外媒報道，內地以「房住不炒」為口號來穩定樓市，其目的是降低養育子女的成本、化解金融體系風險。雖然去年放鬆貨幣政策引起樓價飆高後，目前監管收緊似乎已見效。銀保監會數據顯示，今年首七個月，房地產貸款增速創八年最低，而7月份樓價增幅跌至六個月低點。

摩根士丹利的數據顯示，截至8月中，房地產公司價值62億美元的高收益債出現違約，比前12年總和還要高出13億美元。亦愈來愈多的人擔心，政策影響或失控。野村估計，今年下半年經濟增速放緩中，逾半可歸咎於房地產調控。樓市限制措施還影響建築材料、家具及家用電器的銷售。

融資渠道減少，加劇恒大集團的流動性危機。穆迪投資者服務公司周二(7日)將其評級下調至Ca，暗示其「可能或非常接近違約」。恒大有3,050億美元的債務，一旦出現違約，或對金融體系構成威脅。

美銀的Miao Ouyang及Helen Qiao於周一(6日)於報告中指，房地產活動的迅速放緩或導致嚴重外溢效應。雖然收緊信貸的出發點是穩定槓桿率、令經濟恢復平衡，惟快速去槓桿的背景下，成長失穩的風險正升溫。

野村一眾經濟學家上月指，短期內市場要做好準備，面臨經濟增速或顯著放緩，更多地產商違約及房屋止贖，股市或出現一些動盪。

迄至今為止，幾乎沒有迹象顯示中國政府會撤銷相關措施。摩根士丹利認為，地方政府可能會根據各自房地產市場的情況進行調整，但他們無法觸碰購房限制及房價上限的「底線」。

摩根士丹利Kelvin Pang等分析師上月在一份報告中指，「近期這些監管措施的主要目的之一，是減少由流動性驅動的投機資金流入中國房地產行業」，建議投資者在中國房地產市場監管重置的這段時間裏保持謹慎。